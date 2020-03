Det var ubehageligt at se på, da Vejles Kjartan Finnbogason og HB Køge-målmand Kevin Ray Mendoza stødte sammen i søndagens kamp i NordicBet Ligaen.

Den islandske angriber formåede på uheldigvis at stemple målmanden i skridtet så voldsomt, at han måtte syes.

Det skriver TV3 SPORT.

Finnbogason tog et for langt træk på en friløber og kastede sig efter bolden med fødderne forrest, og med Mendoza på vej ud at sit mål endte det med et sæt knopper lige mellem benene.

Til HB Køges hjemmeside fortæller Kevin Ray Mendoza, at han slet ikke lagde mærke til, at han var begyndt at bløde voldsomt fra skridtet efter, han havde fået behandling og var kommet i gang med kampen igen.

»Ti minutter senere senere siger Magnus Wørts til mig, at jeg bløder ret meget. Først der lægger jeg mærke til det. Jeg var for optaget af kampen og spillede bare videre. Jeg kunne ikke mærke det og vidste på det tidspunkt ikke, om det var alvorligt. Det er bedre nu og så vildere ud, end det var,« siger Kevin Ray Mendoza, der blev syet med fire-fem sting.

Vejle vandt forårspremieren 1-0 på et langskudsmål af Ylber Ramadani, og jagten på den ene Superliga-oprykningsplads er Vejle således kommet tættere på.

Toprivalerne Fredericia tabte i weekenden 4-2 til Fremad Amager, mens Viborg spillede uafgjort med Hvidovre. Vejle ligger nummer et i den næstbedste række med 41 point. Det er seks mere end Fredericia og syv mere end Viborg. Der resterer 14 runder.