Der var kun spillet få sekunder af anden halvleg i 1. divisionsopgøret mellem Hobro og HB Køge, da hjemmeholdets Mathias Nygaard måtte forlade banen.

Ni sekunder gik der lige præcis, inden han fik direkte rødt kort for en voldsom stempling i hovedet på HB Køges Lasse Petry.

Se hele episoden øverst i videoen.

Det virkede tydeligt, at Nygaards intentioner langt fra var så voldsomme, som det egentligt endte med. For da stemplingen røg afsted, ilede holdkammerater til i frygt for en alvorlig skade til Petry. Det samme gjorde Nygaard, der selv virkede mindst lige så chokeret over hændelsen.

Det ændrede dog ikke på, at han måtte forlade banen med det samme, da dommeren ikke var i tvivl. Direkte rødt kort. Farvel og tak. Lasse Petry måtte lade sig udskifte efter den voldsomme episode.

Nygaard kan dog trøste sig med, at det røde kort ikke blev skæbnesvangert for Hobro-mandskabet.

Det blev nemlig til en sejr på trods af, at nordjyderne spillede en hel halvleg i undertal. Dybt inde i tillægstiden dukkede Oliver Klitten nemlig helt umarkeret op på et hjørnespark og headede 1-0-sejren i land for hjemmeholdet.

De tre point kan vise sig vitale for Hobro, der kæmper for at undgå nedrykning til 2. division. Daniel Aggers HB Køge missede derimod en mulighed for at bringe sig endnu mere i spil til en top seks-placering.