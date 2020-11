Den mangeårige fodboldstjerne og nuværende Wales-landstræner Ryan Giggs er i vælten for tiden.

I løbet af ugen blev han anholdt af politiet efter en anmeldelser om huspetakler. Nu undersøger politiet, om der var tale om overfald på kæresten Kate Greville samt, hvad der menes at være et familiemedlem til Greville.

Ifølge Daily Mail kom Giggs og kæresten op i et skænderi, da hun beskyldte ham for at være utro.

Og det er ikke første gang, at Giggs er i mediernes søgelys.

I 2011 kom det frem, at Ryan Giggs igennem otte år havde haft en affære med Rhodris daværende kone, Natasha. Det ødelagde selvsagt de to brødres forhold, og Rhodri har flere gange ytret sig kraftigt imod broren.



Og det gjorde han også i podcasten The Michael Anthony Show i slutningen af september, hvor han fortæller, at det også i deres unge dage var kendt, at hvis Ryan Giggs var i nærheden, så gik han i seng med din kæreste.

»Jeg har næsten lidt ondt af ham, men han har gjort det ved sig selv.« sagde han om, hvordan Ryan Giggs' omdømme røg i skraldespanden, da affæren kom frem.

»Alle har en svaghed. Hans svaghed var, at når han gik ud, så skulle han i seng med kvinder.«

Rhodri Giggs giver ikke meget for sin brors ageren. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Rhodri Giggs giver ikke meget for sin brors ageren. Foto: MATTHEW CHILDS

Tidligere har han fortalt om, da han fandt ud af, at Ryan Giggs havde været sammen med hans kone.

»Han sagde til mig, at det ikke betød noget. At det bare var sex.«

»Jeg fandt ud af det samme dag, som det kom i aviserne. Jeg havde haft en mistanke nogle år tidligere, men min mor talte mig fra det. Mistanken kom efter en fest, Manchester United holdt efter et mesterskab. Jeg skulle mødes med hende, og jeg blev ved med at ringe til hende, men hun svarede ikke. Så tog jeg til festen, og så var hun der allerede. Det gav mig bare en mistanke,« har han fortalt til podcasten 'Almost Famous'

Bror Giggs har ikke haft kontakt med sin mor, siden sagen med affæren rullede. Han har desuden heller ikke kontakt med brødrenes far, som ifølge Rhodri Giggs var voldelig over for moderen igennem flere år.

Indtil videre har Giggs meldt fra til Wales' kommende tre landskampe, mens sagen kører.