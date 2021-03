Humøret i Newcastles trup er på et historisk lavt niveau, siger kantspiller efter afklapsning af bundrival.

Newcastle United går fra skuffelse til skuffelse i Premier League, og storklubben fra det nordlige England er i fare for den tredje nedrykning på 12 år.

De seneste 18 ligakampe har blot kastet to sejre af sig. Lørdag aften kom sæsonens lavpunkt muligvis, da udekampen mod bundrivalen Brighton blev tabt med 0-3.

Nederlaget var fortjent, og Newcastles spillere virkede rådvilde. Kantspilleren Ryan Fraser fortæller da også, at stemningen er på nulpunktet i Newcastle-truppen i øjeblikket.

- Humøret er på det laveste niveau, det har været.

- Vi må erkende, at vi bare ikke var gode nok. Det var en kamp, som vi skulle vinde efter at have leveret nogenlunde præstationer i de seneste uger. Men det lykkedes vi ikke med, og vi har brug for at redde vores sæson nu, siger Ryan Fraser ifølge Reuters.

Skotten hæfter sig ved, at Newcastle fortsat ligger lige over de tre nedrykningspladser. Der er to point ned til Fulham under stregen, og Newcastle har trods alt en kamp i hånden.

Men der er brug for en sejr, hvis ikke nedrykningsspøgelset skal rykke nærmere i Newcastle.

- Vi ligger ikke under stregen, og vi har stadig ni kampe tilbage at spille. Hvis vi går ud og vinder vores næste kamp, så ser det stadigvæk lovende ud, og vi har også en indbyrdes kamp mod Fulham, siger Ryan Fraser.

Kampprogrammet indikerer dog ikke bedre tider for Newcastle.

I de resterende ni kampe venter blandt andet opgør mod Tottenham, West Ham, Liverpool, Arsenal, Leicester og Manchester City. Sæsonen rundes af med en potentielt vital udekamp mod Fulham.

Som følge af Newcastles dårlige resultater er presset på manager Steve Bruce vokset yderligere. Stort set siden Bruces ansættelse har mange af klubbens fans ønsket en fyring af den rutinerede, men visionsløse manager.

Manageren medgiver, at resultaterne og spillet er med til at sætte ham under pres. Men han har ingen planer om selv at kvitte sit job.

- Jeg tager det fulde ansvar for, at vi ikke var i nærheden af at ramme det nødvendige niveau mod Brighton.

- Jeg accepterer vores situation, men jeg kommer ikke til at give op. Jeg har været med i spillet i lang tid, og jeg smutter ikke bare, fordi vi har lidt et grelt nederlag. Jeg er stadig fortrøstningsfuld i forhold til, at vi kan løse den situation, vi er havnet i, siger Steve Bruce.

Han overtog managerjobbet i klubben i sommeren 2019 efter Rafael Benitez.

Newcastle rykkede ud af Premier League i 2008/09 og 2015/16, men vendte i begge tilfælde tilbage efter en enkelt sæson i den næstbedste række.

