Vi elsker mål, og vi elsker Champions League.

Så hvad er egentlig bedre end de to ting kombineret?

Lørdag aften går det løs i den sagnomspundne Champions League-finale anno 2019, der står mellem Liverpool i Tottenham på Wanda Metropolitano i Madrid.

Og forhåbentlig bliver vi forkælet med flere flotte mål, som der allerede har været en hel del af i denne sæson af Champions League.

Derfor har vi samlet 10 af de bedste, og du kan være med til at afgøre, hvilket mål, der har været det bedste.

Vi har fået serverert perler af både Lionel Messi, Dusan Tadic, Neymar og ikke mindst Lasse Schöne. Men hvilket af de 10 udvalgte mål var det bedste?

Kom med din stemme herunder.

Hvem har scoret det bedste mål i årets Champions League?

