Der blev kigget nervøst på tv-skærnen i det midtjyske, da Brentford mødte Fulham i 'milliardkampen' tirsdag aften.

FC Midtjyllands ejer, Matthew Benham, ejer nemlig også London-klubben og havde udsigt til en velpolstret pengepung, hvis Thomas Franks tropper hev oprykningen til Premier League i hus.

Oprykningen glippede dog efter et nederlag til Fulham-mandskabet, og det ærgrer man sig over i Herning.

»Der har været rigtig mange gode dage for FCM og Brentford den seneste tid, men i går var bestemt ikke én af dem. Da vi så billederne med nogle af de folk, vi kender, med tårer i øjnene, så bliver det jo et deprimeret udtryk,« siger FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein til B.T.

FCM-direktør Claus Steinlein. Foto: Henning Bagger

Det er dog ikke Matthew Benhams missede chance for en gevinst på omkring en milliard kroner i primært tv-penge, der fylder noget dagen derpå hos de nykårede danske mestre.

»Vi har jo hele tiden sagt, at fordi Brentford skulle få en milliard kroner, ville det ikke betyde, at vi fik tilført 100 millioner kroner eller sådan noget. Det har vi aldrig budgetteret med,« lyder det fra Claus Steinlein.

Den seneste tid er der ellers blevet spekuleret i, om Premier League-milliarden var kommet Herning-klubben til gode, hvis drømmen om oprykningen ikke var brast.

Men nu nedtoner FCM-lejren, hvordan det i givet fald kunne have set ud på den økonomiske front, hvis kampen havde fået et andet udfald:

Brentford-træner Thomas Frank under tirsdagens kamp. Foto: MATTHEW CHILDS

»Det ville ikke have haft en direkte effekt på os, men det er da klart, at hvis vores ejer havde fået en milliard kroner, ville det da have givet en positiv indflydelse og noget økonomisk robusthed.«

Fulham vandt tirsdagens opgør med 2-1 over Brentford, der havde Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen, Christian Nørgaard og Emiliano Marcondes på banen.