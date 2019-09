»Det er helt vildt synd for vores mørke spillere.«

Det siger direktør i FC MIdtjylland, Claus Steinlein, til B.T. Sport efter at der angiveligt blev lavet abelyde mod nogle af midtjydernes spillere i kampen mod Fremad Amager torsdag aften.

Steinlein er uforstående overfor, hvordan den slags kan forekomme:

»Vi har det ligesom resten af befolkningen, at det selvfølgelig er totalt uacceptabelt. Det er også mærkeligt, når Fremad Amager selv har mørke spillere. Den her slags hører hverken hjemme i fodbolden eller i samfundet. Min oplevelse af det er, at det er nogle få fjolser, der ødelægger det for flertallet. Jeg ser massere af positive tendenser helt generelt, men så er der nogle fjolser, der ødelægger det, og det var der også i går.«

Awer Mabil. Foto: Henning Bagger Vis mere Awer Mabil. Foto: Henning Bagger

Claus Steinlein stod selv på Sundby Idrætspark da det skete, men hørte ikke lydene:

»Det var modsat mig, at det der skete. Men Awer Mabil hørte det, og jeg kunne se, at Mabil blev ked af det og frustreret over det, men trænerne har taget en snak med ham.«

Direktøren for den midtjyske klub forventer også, at de ansvarlge bliver stillet til ansvar og straffet:

»Der er nultolerance. Så det gælder om, at finde de fjolser der gør det, og give dem den straf man kan give dem og fortælle dem, at det ikke hører hjemme. Vi skal opføre os ordentligt overfor hinanden, uanset hvor vi kommer fra.«

Fremad Amager har ikke modtaget en indberetning endnu fra dommer, Benjamin Willaume-Jantzen, der stoppede kampen grundet lydene, og de har ikke tænkt sig at kommentere forfærdeligt meget på sagen før, at de har modtaget noget konkret:

»Vi har som udgangspunkt ingen kommentar til det, da jeg har svært ved at forestille mig, at det skulle være fundet sted. Fremad Amager er en klub, hvor der er plads til alle, og vi har også selv farvet spillere. Men jeg vil ikke kommentere på det, før jeg har undersøgt sagen, og der er ikke faldet en indberetning endnu, og jeg har heller ikke fået rapporten fra sikkerhedschefen.«

»Men vi tager sagen alvorligt, da vi tager skarp afstand fra racistiske tilråb.«

Dommeren stoppede kampen, og ville ikke starte den igen før, at det var meldt ud over stadion, at den slags tilråb ikke accepteres. En melding der dog aldrig kom ud, men kampen fortsatte alligevel.