»Den her sæson har været en af de bedste i klubbens historie, når man tager det hele med og ikke kun det sportslige – men klubbens udvikling.«

Så klart lyder budskabet fra FC Midtjyllands direktør Claus Steinlein efter midtjydernes pokalsejr over OB.

Pokalguldet overstråler skuffelsen over kun at vinde sølv i Superligaen.

»Vi er skuffede over kun at blive nummer to med sølvmedaljer, men nu består vi sæsonen med en guldmedalje her,« fortsætter Steinlein.

Claus Steinlein og Bo Henriksen fejrer pokalsejren over OB. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Claus Steinlein og Bo Henriksen fejrer pokalsejren over OB. Foto: Liselotte Sabroe

Med sejren sikrede FC Midtjylland sig klubbens femte trofæ – og det fjerde de sidste fem år.

»Jeg er stolt og ydmyg over, at jeg står i spidsen for en klub, der har rykket sig så meget på 22 år.«

»Det er fantastisk at fejre det sammen med 10.000 fans, der er stået op klokken seks i morges for at tage hele turen herover,« siger han med stor begejstring.

»Jeg er sindssygt stolt, når jeg kigger på vores spillere og vores fans. De har satme drukket nogle bajere og de er taget tidligt hjemmefra. Der er altså langt fra Harboøre til Brøndby Stadion, det skal man huske. Det betyder bare noget, at de står med pokalen.«

Claus Steinlein har dog ikke tid til at hvile på laurbærrene.

Nu venter et transfervindue over sommeren, hvor rivalerne fra FC København formentligt vil opruste i forsøget på at gentage Superliga-triumfen næste år.

Derfor må Steinlein også tage checkhæftet op ad lommen.

»Vi skal hente dygtige spillere. Hver gang man handler ind, skal man gøre holdet fem-ti procent bedre.«

»De har det dobbelte budget som os. Vi må finde nogle nye muligheder, som vi gjorde med akademiet og big data, og det arbejder vi hele tiden på.«

Han fremhæver, at klubben inden sæsonen sagde farvel til en række vigtige profiler.

»Så det har været en genopbygningssæson. Og som en medarbejder sagde til mig, 'hvis det har været en mellemsæson, så er det sgu da okay.' FCK er også i gang med at bygge op, så det bliver nok os og FCK næste år, og så kan Brøndby eller AaB måske drille os.«