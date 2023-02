Lyt til artiklen

Der var stor skuffelse, at FC Midtjylland torsdag sagde farvel til Eruopa League med et nederlag på 0-4 til Sporting Lissabon, men når regnskabet er gjort op, er der masser af smil på direktionsgangen.

Millionerne vælter nemlig ind.

»Det giver cirka 60 millioner kroner netto, når vi regner det hele sammen efter bonusser til spillerne,« siger FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein, som er ovenud tilfreds med klubbens kampagne i Europa.

»Samlet set er jeg pissestolt over drengene, når jeg ser på det europæiske eventyr, det er jo min opgave at se på som direktør. Vi går for andet år i træk videre i Europa, og det er tredje gang med gruppespil,« siger han og tilføjer:

»Vi er i en meget, meget svær pulje med Lazio og Feyenoord. Feyenoord ligger i toppen i Holland, og Lazio er et tophold i Italien, så det er det, jeg kigger på, og jeg er stolt samlet set.«

Dagens kamp mod Sporting Lissabon blev ramt af et tidligt rødt kort til Paulinho allerede i første halvleg, og det var Claus Steinlein ikke enig med dommeren i.

»Indtil det røde kort kan det lige så godt være os, der går videre, og jeg synes, at dommeren er rigtig hård ved Paulinho, det er ikke sådan, at man ikke kan sige, at han ikke skulle have det, men der var rigtig mange frispark, og der giver han ham to gule kort,« lyder det fra direktøren, som fortsætter:

»Der mangler vi at have et lidt større navn. I dag til den officielle middag siger vi, at Herning by er 150 år gammel, og der siger Sporting Lissabon, at deres klub er ældre end vores by, og der hjælper det nogle gange, at man har lidt mere erfaring, og der synes jeg, at dommeren er hård ved den lille klub i dag,« forklarer han og slutter:

»Jeg kigger på, at vi har haft et europæisk eventyr, hvor vi har fået flest europæiske point, og det skal vi så bygge videre på i næste sæson.«