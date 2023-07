Den østrigske landsholdsspiller Stefan Lainer er blevet ramt af en trist nyhed.

Lainer er nemlig blevet diagnosticeret med lymfeknudekræft.

Det skete under et lægetjek, skriver den 30-årige fodboldspillers klub, Gladbach.

Dermed må Lainer kigge langt efter en tur på fodboldbanen i de næste mange måneder.

Stefan Lainer. Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Stefan Lainer. Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters/Ritzau Scanpix

Heldigvis er kræften blevet opdaget i et tidligt stadie, så han kan behandles.

»Der er en ekstremt høj chance for, at han kan komme tilbage ved fuld styrke, og et normalt liv, der inkluderer professionel sport, er stadig muligt,« skriver klubben.

»Vi vil gøre alt for at sikre, at Stevie får den bedst mulige behandling.«

»Vi ønsker ham og hans familie alt mulig styrke og optimisme i kampen mod sygdommen,« fortsætter Borussia Mönchengladbach.

Klubben oplyser, at den ikke vil give flere informationer om Lainers helbred og behandling af respekt for familiens privatliv.

Stefan Lainer har spillet 38 landskampe for Østrig, som han også var med til EM i 2021.