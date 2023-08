Andreas Cornelius har - pånær premieren mod Lyngby - tilbragt starten af denne sæson på tribunen, hvor han i øvrigt også tilbragte det meste af den forgangne sæson.

Og indtil i dag har FC København været ordknappe, når det kom til en status på den løntunge angrebsstjerne.

Men lørdag eftermiddag har københavnerne udsendt en opdatering på situationen.

»Andreas Cornelius er for tiden ude med en skade, og der er stor interesse omkring hans situation. Vi forstår til fulde interessen for alle, der følger F.C. København og landsholdet ønsker Andreas det bedste og at se ham fit på banen,« skriver FCK.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Lige nu er han ude med en skade, som isoleret set ikke er alvorlig eller langvarig, men kræver restitution og tålmodighed. Vi kan og vil ikke sætte dato på, hvornår han igen er kampdygtig, da vi ønsker at give ham ro til at komme sig 100 procent.«

»Derfor vil vi heller ikke kommentere yderligere på hans situation, før han er klar igen, mens vi ser frem til at få ham på banen her i efteråret,« lyder den lidt kryptiske melding fra de danske mestre.

30-årige Andreas Cornelius har - siden FCK købte ham for omkring 45 millioner kroner i tyrkiske Trabzonspor sidste sommer - deltaget i 13 kampe.

FC København har dog klaret sig fint i den tidligere landsholdsangribers fravær. Holdet har maksimale 12 point efter de første fire Superliga-runder.