Lørdag aften stod den i det danske fodboldlandsholds tegn i en vigtig EM-kvalifikationskamp mod Schweiz.

Og statsminister Mette Frederiksen var ligesom tusindvis af andre danskere taget i Parken for at støtte op om det danske landshold.

Kampen mod Schweiz er en af de vigtigste for Danmark i gruppespillet i jagten på en EM-billet til sommer, og en sejr over Schweiz kan blive altafgørende for Danmark.

Og det var da også sejren, den danske statsminister håbede på, da hun forud for opgøret gav sit bud på et resultat af kampen, da hun blev interviewet til Kanal 5. SE INTERVIEWET I TOPPEN AF ARTIKLEN.

Statsminister Mette Frederiksen og overborgmester Frank Jensen. EM-kvalifikationskamp Danmark - Schweiz i Parken lørdag den 12. oktober 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Statsminister Mette Frederiksen og overborgmester Frank Jensen. EM-kvalifikationskamp Danmark - Schweiz i Parken lørdag den 12. oktober 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

Udover sit bud på en 1-0-sejr til Danmark, gav Mette Frederiksen også et alternativt bud på kampens forløb.

»Vi sad lige og snakkede om det på vej herind. Vi tror nok mest på 1-0 til Danmark eller på 1-1, og så forlænget, og så 2-1 til Danmark i sidste ende,« fortalte Mette Frederiksen til Kanal 5 forud for opgøret.

Og selvom en 2-1-sejr til Danmark nok ville være et drømmeresultat for de fleste danske fodboldfans, så fik Mette Frederiksen forudset et umuligt scenarie for det danske fodboldlanshold lørdag aften.

For Danmarks kamp mod Schweiz ville aldrig kunne gå i forlænget spilletid, da der er tale om en gruppekamp.

Og der bruges slet ikke forlænget spilletid i gruppekampene.

Så selvom Mette Frederiksens bud på en 2-1-sejr til Danmark efter forlænget er som sød musik for danske ører, så må Danmark altså forsøge at spille sig til en 2-1-sejr i de 90 minutter plus det løse - altså tillægstiden.

Det kan selvfølgelig også være tillægstiden, Mette Frederiksen egentlig ville have refereret til, og i så fald håber vi, hun får ret! Et sejrsmål i tillægstiden ville ikke gøre os noget.

Uanset hvad, så gav statsministeren hele fodbolddanmark lidt at smile i en første halvleg, hvor der ikke var nogle mål at lune sig ved.