Manchester City har ikke tabt med to mål på hjemmebane siden 2021. FCK-træner har lille tro på mirakel.

Der skal ske et fodboldmirakel af de større, hvis FC København skal gå videre til kvartfinalen i Champions League på bekostning af turneringens forsvarende vinder.

FCK er bagud 1-3 før onsdagens udekamp mod Manchester City, hvis seneste tilføjelse til pokalskabet viser, at der er tale om verdens bedste klubhold.

Bookmakerne levner i bedste fald FCK en teoretisk mulighed for avancement, og heller ikke statistikken giver grund til københavnsk optimisme.

Pep Guardiola har stået i spidsen for Manchester City i 455 betydende kampe siden sin tiltræden i 2016. Blot 64 af dem er blevet tabt, og kun i seks tilfælde har holdet tabt med mindst to mål på hjemmebane.

Seneste var 30. oktober 2021, da City tabte 0-2 hjemme til Crystal Palace i Premier League. Også Manchester United, Leicester, Lyon, Wolverhampton og Chelsea har vundet med to mål over Guardiolas mandskab på Etihad Stadium

Kun Leicesters 5-2-sejr i september 2020 var på mere end to mål.

FCK skal vinde med mindst to for at fremtvinge forlænget spilletid. Cheftræner Jacob Neestrup erkender, at det virker "tæt på umuligt" at gå videre.

Men han bliver nødt til at prædike en tro på, at FCK får de marginaler, der kan skabe spænding og øge troen på en gigantisk overraskelse.

- Det kan være, vi får det første hjørnespark. Så skal spillerne da tro på, at de kan score på det. Det kan være, vi får en friløber ud af det blå, som vi gjorde for 16 måneder siden mod City i Parken, og så skal den da sparkes i kassen, eller vi skal trække et rødt kort, siger Jacob Neestrup.

- Hvis vi kommer bagud med én, så kan det godt være, at vi ikke kan gå videre, men der er en kæmpe forskel for FCK og dansk fodbold, om vi får uafgjort eller ikke gør. Det kan være, at det ikke er muligt, men det skal jagtes.

- Bare fordi vi er bagud med 1-3 og ligger nummer tre i Superligaen, så kommer vi ikke til at kaste håndklædet i ringen. Hverken over for os selv eller over for alle andre danske klubber, siger Neestrup.

Han regner ikke med, at Manchester City undervurderer FCK eller tager avancement for givet.

- Jeg ser altid pressemødet med træneren for vores modstanderhold, før de skal møde os. Da jeg så Guardiolas pressemøde fik jeg en rigtig irriterende fornemmelse: De er topforberedt. Det er også derfor, at Manchester City som det første hold i europæisk sammenhæng tog fuldstændig kontrol i Parken.

- Hvis Manchester City med sådan et verdensklassehold kan tage opgaven så voksent som for tre uger siden, så er det inspirerende for mig.

- Jeg har fornemmelsen af, at Manchester City ikke kommer til at undervurdere os. I Parken ville de ind og tage fat i kuglen for at tage trykket af, og det må man sige, at de lykkedes meget godt med, siger Neestrup.

Skal FCK slippe fra Manchester med point til det europæiske koefficientregnskab, kræver det en yderst opmærksom defensiv i mødet med Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Phil Foden og Manchester Citys andre offensive stjerner. Også hvis det bare bliver Citys profilerede reserver.

- Nøglen bliver, at vi skal forsvare godt. Uanset om vi vil det eller ej, så kommer vi til at blive spillet ned i store dele af kampen, ligesom 19 Premier League-hold bliver, når de spiller på Etihad.

- I Parken var jeg tilfreds med den måde, vi forsvarede på i anden halvleg, bortset fra at vi lukkede et ekstremt dumt mål ind til sidst. Så skal vi også selv kunne sætte nogle afleveringer sammen, så vi kun kommer under pres og ikke massivt under pres, siger Neestrup.

FCK's jagt på en sensation begynder onsdag aften klokken 21 dansk tid.

