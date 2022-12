Lyt til artiklen

Tidligere torsdag kom det frem, at anklagemyndigheden i Torino, hvor Juventus ligger, vil have den afgående Juventus-ledelse stillet for retten på baggrund af anklager om tvivlsom regnskabsførelse i Serie A-klubben.

En ledelse, bestående af formand Andrea Agnelli, næstformand Pavel Nedved, og en hel bestyrelse, der mandag valgte at træde tilbage i Juventus FC.

Uroen ulmer nemlig for alvor i Juventus, og nu har Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) finansielle kontrolenhed også indledt en storstilet efterforskning for at undersøge den italienske fodboldklub til bunds.

Club Financial Control Body (CFCB), som Uefas kontrolenhed hedder, vil undersøge Juventus for potentielle brud på blandt andet Financial Fair Play-reglerne. De skal groft sagt sikre, at klubberne ikke bruger flere penge, end de tjener.

Formand i Juventus Andrea Agnelli og resten af bestyrelsen trådte mandag tilbage. (Arkivfoto). Salvatore Laporta/Ritzau Scanpix

Anklageren hævder, at klubben har underdrevet finansielle tab i sæsonerne 2018/2019, 2019/2020 samt 2020/2021.

I anklagen hævder anklagemyndigheden ifølge avisen Gazzetta dello Sport også, at Juventus har opnået kunstige kursgevinster på 155 millioner euro svarende til 1,18 milliarder kroner, markedsmanipulation og svigagtige erklæringer med brug af fakturaer til ikkeeksisterende transaktioner.

På Uefas hjemmeside lyder det, at CFCB i august indgik et forlig med Juventus og andre klubber i en sag om, at klubberne havde overtrådt Financial Fair Play-reglerne.

I den forbindelse fik CFCB adgang til Juventus' finanser i perioden 2018 til 2022.

Men CFCB truer nu med at rive den forligsaftale i stykker, hvis det viser sig, at Juventus ikke har fremvist korrekte tal.