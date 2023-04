Lyt til artiklen

Der stank af dansk triumf i hotellobbyen i Lissabon, men det endte galt for det nordiske bud på kvinde-EM i 2025.

Smilene var store fra alle DBU-folkene på Hotel Corinthia i Lissabon, og der var linet op til pressemøde hjemme i Danmark med kvindelandsholdet og DBU's fodbolddirektør Peter Møller.

Det var tydeligt at se, at de mente, de havde en vindersag. Sådan endte det tydeligvis ikke, og hvorfor Danmark røg i svinget kan du læse længere nede.

Afgørelsens time var kommet, og pressefolkene blev sat på de bagerste rækker i et ydmygt lokale med en lille scene, og så væltede det ellers ind med de europæiske fodboldspidser.

Hele DBU's bestyrelse sad på en række, mens de nordiske fodboldbosser sad på en anden. Norsk TV2 havde ellers fortalt om splittelse mellem den danske formand Jesper Møller og norske Lise Klaveness, og de to sad side om side lige der.

Da det blev annonceret fra scenen, at afgørelsen var faldet efter tre valgrunder, stivnede smilene på alle fra Norden. Det var IKKE godt nyt.

De skulle have vundet i første hug.

Det nordiske bud fik dødsstødet direkte fra UEFA-præsident Ceferins mund.

I første stemmerunde fik Norden flest stemmer sammen med Schweiz og Polen. Dernæst vandt Schweiz næste, Norden blev nummer to, og Polen blev siet fra.

I sidste runde lød stemmerne 9-4 i Schweiz' favør.

»Vi vidste, at det var tæt, og at det var Schweiz, vi skulle kæmpe med. Transportmæssigt har de en anden situation. Det er vores problem, at man skal flytte fans og spillere rundt i Norden. Men det var den mulighed, vi havde, for vi kan ikke magte det alene,« siger Jesper Møller opgivende efter seancen.

Derudover påpegede DBU-formanden også manglen på stadionkapacitet i Danmark og pointerede, at Danmark nok var dyrere end to af de andre bud.

Onsdag kan blive endnu et mareridt - eller trøstepræmie - for her afgøres Jesper Møllers egen fremtid i UEFA's eksekutivkomite.

»Det orker jeg ikke at tale om,« sagde Jesper Møller og gentog derpå den sætning.

»Nu skal den her lige bundfælde sig.«

»Jeg er dybt skuffet,« siger Møller.

Arbejdet fra 2018 og frem gik i vasken.