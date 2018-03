Flirten har været der før. Et par gange endda. Men nu genoptager Nicklas Bendtner de kærlige blikke med kurs mod FC København og Ståle Solbakken.

Trods succes i Norge har Nicklas Bendtner en drøm om Superligaen. Nærmere bestemt én klub. Den populære danske landsholdsangriber ønsker nemlig ikke at slutte karrieren i Rosenborg, hvor han i sidste sæson blev topscorer. Han vil hjem til Danmark og FC København.

»Jeg kommer ikke til at slutte karrieren i Rosenborg,« siger Nicklas Bendtner, der i en alder af 30 år har lagt løse planer for den resterende del af karrieren.

En karriere, som fortsætter flere år endnu, og hvor drømmen er at ende i Parken hos FC København.

»Jeg har en guideline for de næste mange år. Ikke en plan, men en guideline – og nej, den får du ikke at vide,« siger Bendtner, inden han trods alt løfter lidt af sløret.

»Jeg kan sige så meget, at jeg vil spille fodbold, indtil jeg ikke kan mere. Og heldigvis, qua min størrelse, behøver speed ikke være min største styrke om fem år, som du også har set med Ibrahimovic for eksempel. Han kunne godt finde ud af at score 28 mål på en sæson, selv om han ikke var så hurtig, som han plejede at være,« fortsætter Bendtner.

Og af alle de år, som Bendtner har tilbage i sig, må flere af dem meget gerne blive i FC København og Superligaen, hvor alderen ifølge angriberen har en mindre betydning.

»Det, tror jeg godt, kan ske i Danmark. Og i FCK ville det være en drøm, uanset hvordan du vender og drejer det. Det var den klub, jeg startede i, og jeg kan huske, at jeg stod på nedre C med nogle kammerater og så FCK spille, da jeg var yngre, mens vi sang med på sangene og syntes, det var megasjovt,« siger Bendtner.

Men er der et skifte i dig inden FCK, eller ser du det som dit næste skridt?

»Nja, altså lige nu fokuserer jeg på Rosenborg og på VM. Og når VM er spillet, er jeg sikker på, vi alle sammen bliver klogere på et tidspunkt,« lyder det kryptisk fra angriberen.

Det åbne frieri til FC København kommer, efter Bendtner i flere omgange har flirtet med den danske mesterklub. I foråret og sommeren 2016 trænede han med klubben i en længere periode, men da han skrev under på en kontrakt, blev det med engelske Nottingham Forest - ikke FCK. Et halvt år efter gik turen til Rosenborg, hvor Bendtner siden markerede sig som ligaens farligste angriber.

Spørgsmålet er derfor, om FC København og Ståle Solbakken står klar med åbne arme. BT har været i kontrakt med københavnernes norske manager.

»Som jeg altid har sagt, er Nicklas Bendtner en ven af huset. Men det er ved at være lidt tid siden, vi har snakket sammen,« skriver Solbakken i en SMS.

Nu er flirten i hvert fald genoptaget - og noget kunne tyde på, Nicklas Bendtner før eller senere ender i den hvide trøje...