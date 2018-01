Barcelona var alt for stærke for Celta Vigo i returkampen mellem de to hold i den spanske pokalturnering.

På hjemmebane foldede storklubben sig ud i første halvleg og grundlagde sejren, der endte med at lyde på 5-0.

Samlet er Barcelona videre til kvartfinalen med 6-1 efter 1-1 i den første kamp i sidste uge.

Hverken Daniel Wass eller Pione Sisto kunne forhindre Barcelona-spillerne i at sprudle.

Særligt Sisto havde en ærgerlig aften, da han i bedste Jesper Olsen-stil lagde op til Barcelonas fjerde scoring, der blev sat ind af Luis Suarez allerede efter en halv time.

På kanten af eget felt ville Sisto spille bolden tilbage til målmand Sergio Álvarez, men afleveringen havnede i stedet hos Suarez, som let scorede.

Fejlen fik dog ingen stor betydning, da kampen allerede var afgjort. Mellem det 13. og 28. minut havde Lionel Messi og backen Jordi Alba allerede splittet Celta-forsvaret fuldstændig ad og sørget for tre scoringer.

Messi scorede de to første mål med Alba som oplægger, mens Messi spillede Alba fri til kampens tredje mål.

På tilskuerpladsen kunne milliardkøbet Philippe Coutinho se holdkammeraterne skrue en anelse ned for tempoet og spare profilerne Gerard Pique, Lionel Messi og Andrés Iniesta i store dele af anden halvleg.

Hos Celta blev Daniel Wass flået ud i pausen, mens Pione Sisto blev skiftet ud efter 57 minutter.

Fra bænken kunne de se Barcelona-dominansen vare ved. Først i kampens slutfase udmøntede det sig i et mål mere. Det stod Ivan Rakitic bag, da han scorede efter et hjørnespark.

Tidligere torsdag aften bookede Sevilla billet til kvartfinalen med en 2-1-sejr hjemme over Cadiz. Dermed vandt Sevilla samlet med 4-1.

Der trækkes lod til pokalkvartfinalerne fredag.

/ritzau/