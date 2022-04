FC København-stjernen Jens Stage åbner for første gang op om det brandattentat, der blev begået mod hans lejlighed efter skiftet fra AGF til FC København.

Skiftet i sommeren 2019 var ikke til glæde for AGFs fans, og det kom så vidt, at en fan kastede en genstand gennem ruden til Stages lejlighed i Aarhus og startede en mindre brand.

»Det eneste, der virkelig giver mig en klump i halsen, det er at tænke på, at min bedste kammerat var derinde,« fortæller Jens Stage i Offside-studiet.

FC København havde kamp dagen efter brandattentatet, og derfor havde Stage allerede forladt sin lejlighed i det jyske til fordel for den nye tilværelse i hovedstaden.

Foto: Liselotte Sabroe

»Det, der gjorde ondt på mig, det var, at min bedste ven var nødt til at opleve det for mig. Han prøvede at holde det skjult, fordi han vidste, at jeg skulle spille kamp dagen efter. Det lykkedes ikke, for politiet ringede til mig,« siger Stage.

På trods af at politiet ringede, troede Stage ikke på, at sådan en situation kunne ske.

»Jeg ringer til min ven og spørger, hvorfor fanden han ikke har sagt noget til mig,« siger Stage og tilføjer, at han troede, at det var en joke.

»Jeg kan godt forstå, at folk bliver sure eller kede af det, selvom jeg følte, at jeg havde aftjent min værnepligt.«

Jens Stage i AGF-trøjen. Foto: Henning Bagger

Men hændelsen var ikke nogen joke, og på trods af forskrækkelsen fortæller Stage, at han aldrig har følt sig presset eller bange i Aarhus, og at episoden ikke er noget, han tænker over.

Siden skiftet til FC København har Jens Stage spillet 111 kampe for klubben og scoret 21 mål.