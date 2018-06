En god organisation og indbyrdes forståelse har sikret, at landsholdet ikke har indkasseret mål i 2018.

Brøndby. Det danske fodboldlandshold rejser til VM-slutrunden i Rusland uden at have lukket mål ind i 2018.

Det står klart efter lørdagens 2-0-sejr over Mexico i den sidste af i alt fire testkampe frem mod VM.

Den stærke defensiv giver holdet en god base, inden det går løs mod Peru, Australien og Frankrig ved VM. Sådan lyder det fra flere af landsholdets profiler.

En af dem er anfører Simon Kjær.

- Vi kan rejse med den bedste fornemmelse, som vi kunne ønske os. Vi spillede en god og kontrolleret kamp mod Mexico, og vi lukkede stort set ned for alt fra deres side, siger Simon Kjær.

Han hæfter sig særligt ved, at Danmark i testkampene mod Panama, Chile, Sverige og Mexico kun har givet få, mindre målchancer væk.

- Vi står sindssygt godt på banen, uanset om vi skal stå højt eller lavt, og om vi skal have bolden, eller de andre skal have bolden. Det giver selvtillid, og derfor står vi godt rent mentalt før VM, siger anføreren.

Bag ham står målmand Kasper Schmeichel, som har holdt buret rent i kampene. Han ser den solide defensiv som resultatet af hårdt arbejde på træningsbanen.

- Vi står stærkt defensivt, og vi arbejder godt sammen, og det skal vi blive ved med. Det er en proces, som vi arbejder hårdt på til træning, og det bliver vi nødt til at blive ved med.

- Defensiven giver os muligheden for at vinde kampene, og det er altid det vigtigste at vinde, siger målmanden.

Rutinerede William Kvist pointerer, at der ikke er tale om held, når man giver så få chancer væk.

Samtidig advarer han dog mod, at landsholdet til tider bringer sig i situationer, hvor modstanderne får gode vilkår for kontraangreb.

- Vi er fantastisk gode til at organisere os. Det er kun kontraerne, hvor vi nogle gange kan være åbne.

- Det er, når vi selv har lange indkast eller hjørnespark, og det skal vi være opmærksomme på, så vi ikke får en kontra imod os, siger Kvist.

Spørgsmål: Tænker I mere defensivt nu end tidligere?

- Det ved jeg ikke. Det er lidt ligesom en god vin, vi bliver bedre med tiden, og Åge har været god til at give tryghed til konceptet og spillerne, siger Kvist.

Irland er det seneste hold til at score mod Danmark. Det var i Danmarks 5-1-sejr i playoffkampen i Dublin 14. november sidste år.

/ritzau/