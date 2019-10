En helt almindelig fodboldkamp ændrede pludseligt karakter, da der bragede en upassende bemærkning ud af højtalerne fra stadionspeakeren:

»Muhammed United.«

Sådan lød det lørdag fra speakerboksen rettet mod Holbæk United efter en scoring til Solrød FC, da Solrød FC holdt 50-års jubilæum og i den forbindelse spillede Serie 1-kamp mod Holbæk.

Kommentaren vakte opsigt på Holbæk Uniteds bænk hos spillere og trænere, da holdet har en overvægt af spillere med rødder i andre nationaliter.

Formand for Holbæk United, Turgay Keskin, fortæller til B.T. Sport, at holdet er 'meget skuffet' over udtalelsen fra stadionspeakeren, og Holbæk United havde endda gjort Solrød FC en stor tjeneste i forbindelse med jubilæet:

»Det var da en unødvendig bemærkning. De spørger os, om vi kan flytte kampen til deres hjemembane, da de har 50-års jubilæum, og det sagde vi ja til, da vi gerne ville hjælpe, selvom det for os ikke ligefrem er en fordel. Så sker det her. Det er pisse uheldigt, men han er blevet udvalgt til at sidde deroppe, og det er Solrøds ansvar. Så det var en stor skuffelse.«

»Det gør det endnu mere træls, at vi viser en stor venlighed over for dem, og det så er det, vi får tilbage,« siger Turgay Keskin.

Solrød FC har efterfølgende sendt en undskyldning til Holbæk United. En undskyldning, som holdet fra Holbæk tager imod, men de ønsker stadig, at der bliver gjort en sag ud af det:

»Vi synes som klub, at vi skal gøre noget for, at det ikke sker igen. Men DBU kommer til at åbne en disciplinærsag, da dommeren har indberettet det, og vi arbejder som klub på et skriv til sagen. Vi har jo ikke grædt hele weekenden over det, vi ved godt, det er én idiot, der bare siger noget. Vi vil bare godt have, at der bliver statueret et eksempel på det her. Vi synes som klub, at vi skal gøre noget, for at det ikke sker igen,« fortæller Turgay Keskin.

Ifølge formanden fra Holbæk United har han fået opfattelsen af, at stadionspeakeren var fuld, da han sagde det:

»Det forlyder, at han havde fået lidt for meget at drikke. At bruge sådan en som speaker virker ikke særlig professionelt. Hvad fanden laver en fulderik deroppe, hvis det er det, der er sket,« spørger Turgay Keskin.

Solrød FCs formand, Mikkel Juul, havde efter hændelsen indkaldt til et hastemøde, for at snakke om fremtidige retningslinjer, der skal sikre, at denne slags ikke sker igen:

»Det er retningslinjer for at undgå, at der er nogle, der udtaler sig dumt over mikrofonen, da det åbenbart ikke er alle, der ved det. Vi må skrive nogle regler ned for, hvad der må siges i mikrofonen.«

Formanden fortæller derudover, at stadionspeakeren er ked af det over situationen, og at han er blevet udsmykket med en midlertidig karantæne fra stadion:

»Han er langt nede og utroligt ked af det. Vi er en klub bestående af frivillige, og da han ikke længere fungerer som stadionspeaker, så er han ikke længere frivillig i klubben. Han har ikke tilladelse til at komme på stadion foreløbigt,« slutter Mikkel Juul.

Solrød FC vandt kampen over Holbæk United med 3-1.