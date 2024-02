Det er næsten for vildt til at være sandt, at et landshold midt under en slutrunde fyrer en landstræner, men alligevel spiller sig i finalen.

Elfenbenskysten stod nemlig med det ene ben ude af de afrikanske mesterskaber, men står alligevel i finalen.

»Vi har allerede været døde, og vi kan ikke dø to gange.«

Sådan forklarer Elfenbenskystens Simon Adingra, den rutsjebanetur, som Africa Cup of Nations mildt sagt har været for værtsnationen. Det siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Elfenbenskysten har mildt sagt været igennem en hæsblæsende slutrunde på hjemmebane. Søndag kan holdet vinde de afrikanske mesterskaber i finalen mod Nigeria. (Arkivfoto).

Elfenbenskysten er nemlig blot en finalesejr over Nigeria søndag fra at kunne kalde sig afrikanske mestre ved Africa Cup of Nations.

Det vil i så fald skrive sig ind i historiebøgerne som et af de mest bemærkelsesværdige comebacks nogensinde i en stor international fodboldslutrunde.

Hvis det altså ikke allerede har gjort det.

»Vi er ikke uovervindelige, men det er vores mentalitet. Vi var nærmest ude af turneringen og kom tilbage igen, så vi kan ikke begå flere fejl,« siger Adingra, der tidligere har spillet for danske FC Nordsjælland.

Værtsnationen stod med det ene ben ude af turneringen efter to nederlag i gruppespillet, hvor Elfenbenskysten i sidste gruppekamp blev ydmyget med et 0-4-nederlag til Ækvatorialguinea.

Efter de skuffende resultater blev landstræneren, Jean-Louis Gasset, fyret, men kort tid efter blev Elfenbenskysten sikret videre avancement.

De sidste resultater i gruppespillet flaskede sig nemlig således, at Elfenbenskysten gik videre som et af de mandskaber, der sluttede gruppespillet på tredjepladsen.

Holdets assistenttræner, Emerse Faé, blev midlertidig træner, og i knockoutfasen har værtsnationen, trods uroen i kulissen, ekspederet Senegal, Mali og DR Congo ud.

Sebastien Haller sendte værterne i finalen med sejrsmålet imod DR Congo.

Nu er søndagens finale mod Nigeria i Africa Cup of Nations på menuen for ivorianerne, og den midlertidige chef, Emerse Faé, kan ikke tro, den rejse som holdet har været igennem.

»Vi er meget glade, men også rørte. Det hele er som en drøm.«

»Det er to uger siden, at vi tabte til Ækvatorialguinea, og der var det svært at forestille sig, at vi ville stå i finalen«, siger landstræneren om 0-4-nederlaget, der var landets største nogensinde på hjemmebane.

Fortællingen om Elfenbenskysten blev ikke mindre vild, da det var Sebastien Haller, som sendte værterne i finalen med sin afgørende scoring i 1-0-sejren i semifinalen mod DR Congo.

Sebastien Haller er i denne sæson vendt tilbage efter et halvt års kræftbehandling, og derfor var det et ekstra smukt øjeblik, da han sendte hjemmebanefavoritternes fans i den syvende himmel med sin altafgørende scoring.

Finalen mellem værterne fra Elfenbenskysten og Nigeria fløjtes op søndag aften klokken 21 på Alassane Ouattara Stadium i byen Abidjan.