Siden Ståle Solbakkens hjertestop og efterfølgende karrierestop i 2001 har løbeture været en enormt vigtig del af nordmandens hverdag.

Men over de seneste to år er løbeturene så småt taget ufrivilligt fra ham.

For knæene værker efter en lang fodboldkarriere, og derfor kræver det faktisk en protese, hvis Superliga-ikonet skal kunne løbe igen - for der er hverken menisk eller brusk tilbage i den iltre nordmands knæ.

Det afslører Ståle Solbakken i et interview med Dagbladet.

»Jeg får ikke løbet. Hvis jeg skal løbe igen, skal jeg have en protese i knæet.«

»Så jeg klarer mig med alternativ træning. Jeg kan løbe lidt op ad bakke, ellers cykler jeg og træner styrke,« siger 55-årige Solbakken til den norske avis.

Foto: Jon Nazca/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jon Nazca/Reuters/Ritzau Scanpix

Tidligere i år åbnede den norske landstræner op om, hvad det betød for ham at kunne løbe efter karrierestoppet, der blev foranlediget af hjertestoppet, han fik som spiller på træningsbanen i FC København.

For det handlede om at føle sig fri.

»Jeg kunne igen presse min krop til det maksimale over en lang periode. Og pacemakeren (som Solbakken fik indopereret, red.) reagerede ikke på det.«

»Jeg sagde det ikke til nogen, men jeg følte, at jeg var i gang med at vinde min krop tilbage,« sagde Solbakken til det norske TV 2-program 'Footballpunch' ifølge Dagbladet, der skriver, at Solbakken på et tidspunkt skal have protesen indopereret.

Ståle Solbakken forlod i oktober 2020 FCK, da han blev fyret efter svingende resultater og præstationer i hovedstadsklubben.

Siden er han landet i jobbet som norsk landstræner, hvor han har været ansat siden december 2020.

Her halter det dog også med resultaterne, da Norge har problemer i EM-kvalifikationen, hvor det er blevet til nederlag til Spanien og Skotland samt en remis mod Georgien - aktuelt giver det en tredjeplads i gruppen.