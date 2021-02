Det er ligesom i det gamle spil Klodsmajor, der ligger og samler støv i de fleste danske sommerhuse. Man kan fjerne flere brikker, uden at det har den mindste betydning for konstruktionen. Men hiver man én bestemt brik ud, så ramler hele tårnet sammen.

Ståle Solbakken var i Superligaen en af de bærende brikker, der holdt sammen på strukturen. Det viser de første fire måneder efter nordmandens opsigtsvækkende exit.

Posen er blevet rystet, og trænerbænke og kontorstole har i flere klubber fået nye ejermænd – kickstartet af Ståles farvel.

»Det er måske naturligt, at når der sker noget øverst i pyramiden, så kommer der en dominoeffekt. Den største klub har størst forudsætning for at påvirke ligaen,« fortæller Ståle Solbakken til B.T.

Om morgenen den 10. oktober sendte den resultatudfordrede storklub en pressemeddelelse ud med overskriften 'Ståle Solbakken fratræder i FC København'. Og så var proppen ligesom revet ud af FCK-badekarret.

De kommende måneder forsvandt næsten hele den sportslige ledelse. Allerede et par måneder før fyringen af Ståle var teknisk direktør og nøglemedarbejder Johan Lange smuttet til Premier League og Aston Villa.

Assistenttræner Bård Wiggen røg ud af FCK sammen med den norske cheftræner.

Dernæst kom turen til Martin Langagergaard, der var tilknyttet FCK som præstationspsykologisk konsulent.

Den næste, der forlod FCK, var den nye tekniske direktør, fodboldledelsesstortalentet Frederik Leth. Han besluttede selv at sige op.

I januar var det Head of Physical Performance David Cosgrave, der efter syv år i klubben blev prikket på skulderen i forbindelse med 'en omstrukturering'.

Så den FC København-stab, der i sommer førte klubben frem til Europa League-kvartfinale mod Manchester United, var et halvt år senere mere eller mindre udslettet.

Og når det buldrer og brager i Parken, giver det ekko i hele Superligaen.

For da FCK-boss Bo Rygaard havde afsluttet sit skæbnesvangre telefonopkald med Ståle Solbakken, var den første brik i dominokæden væltet. Nu skulle den sammensunkne storklub genrejses og genopbygges.

Og for en håndfuld af de konkurrerende klubber blev konsekvenserne af FCK-genrejsningen yderst håndgribelige. For københavnerne gik på hugst i Superligaen. Og her møder københavnerne sjældent afvisninger.

»Alle – ej, måske ikke alle – men rigtig mange trænere og ledere vil gerne være en del af FC København,« fortæller Ståle Solbakken.

»Jeg så det selv, hver gang vi havde en ledig trænerstilling eller en ledig organisatorisk stilling. For eksempel da Johan Lange tog af sted, der fik vi et hav af ansøgere. Så jeg er ikke så overrasket over dominoeffekten.«

Og William Kvist, der i dag leder FCKs fodboldafdeling, kan nikke genkendende til Ståle Solbakkens oplevelse.

»Jeg tror, at dygtige og ambitiøse mennesker naturligt vil søge mod presset. Og jeg tror, at presset i FCK er større end andre steder i Danmark.«

Kunne I ligefrem vælge og vrage mellem ledere og trænere fra andre klubber?

»Jeg kan sige det sådan her. Vi har ikke fået et nej fra dem, vi har spurgt først. Så det svarer ligesom på spørgsmålet.«

FC Københavns byggeprojekt har især hentet inspiration hos konkurrenterne fra AGF.

Klubben, der efter årtier med interne udfordringer og sportslig deroute endelig havde fundet fodfæstet og var ved at blive etablere sig i Superliga-toppen, var blevet så interessant, at FCK-genopbygningen hurtigt rettede sigtekornet mod den jyske hovedstad.

Peter 'PC' Christiansen – hjernen bag AGFs sportslige projekt – blev peget på som arkitekten, der skulle bygge det nye FCK op. I øvrigt til stor ærgrelse for AGF-direktør Jakob Nielsen, der straks suspenderede 'PC'.

Men det stoppede ikke her for AGFerne. For aarhusianerne måtte se deres succesfulde tidligere assistenttræner Rubén Sellés blive hentet til København efter et kort ophold i Valencia.

Og dernæst forsvandt cheftræner David Nielsens højre hånd, Lars Friis, til Viborg FF, hvor han nu er cheftræner. Det er en direkte konsekvens af, at FC København havde peget på Viborg FF-cheftræner Jacob Neestrup som Jess Thorups nye assistent.

I Smilets By håndterer man FC Københavns aarhusianske strandhugst med et skuldertræk.

»Vi føler ikke nogen bitterhed over det. Jeg ser det ikke som en naturlov, at FCK kan vælge og vrage. Man skal kigge på det sag for sag. At 'PC' vælger at gå til FCK, det er jo hans valg. At han synes, FCK er mere spændende end AGF for nuværende … ja, sådan er det,« siger AGFs bestyrelsesformand, Lars Fournais.

Også ærkerivalerne fra Brøndby har mærket Solbakkens farvel på egen krop. Klubbens mentaltræner Christian Engell blev headhuntet til den nye FCK-ledelse, hvor William Kvists tidligere mentale mentor har fået den flotte titel Head of People and Culture.

FC Københavns Jens Stage reducerer til 1-2 i 3F Superliga-kampen mellem AaB og FC København på Aalborg Portland Park, onsdag den 3. februar 2021.

Og andengradseffekterne af Ståle Solbakken-fyringen er også i gang, og man kender ikke omfanget af disse endnu.

AGF har indtil videre erstattet Peter 'PC' Christiansen med Sønderjyskes sportschef, Hans Jørgen Haysen. Og nu skal Sønderjyske måske ud og kapre en ny sportschef i en anden dansk klub, som så skal hente en sportschef i anden dansk klub og så videre.

Alt sammen fordi man hev én brik ud af tårnet – Ståle Solbakken ud af FCK og Superligaen.

Ståle Solbakken, det er alligevel voldsomt, at én mands exit har haft så store konsekvenser for flere klubber i dansk fodbold. Det har man vel ikke set før …

»Måske ikke. Men det specielle ved mig er jo, at jeg i de seneste fem-seks år havde en dobbeltrolle i klubben. Jeg var både sportsdirektør og træner.«

»Og det kommer helt sikkert ikke til at ske igen – at den samme mand har de måske to største job i dansk klubfodbold. Der går mange, mange år, før vi ser det igen, tror jeg. Og det gør, at dominoeffekten er blevet ekstra stor derude,« fortæller den tidligere FCK-træner, hvis exit ændrede Superligaen.