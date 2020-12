Hvis man troede, at et norsk landstrænerjob havde fået Ståle Solbakken til at glemme alt om fyringen i FCK for en kort stund, så tager man fejl.

For da den nyudnævnte landstræner for Norges fodboldlandshold blev præsenteret på et pressemøde torsdag, sendte han noget af en sviner af sted mod FCK-ledelsen.

»Det er ingen hemmelighed, at jeg har været hårdt ramt af fyringen, og den kom som et chok for mig. Jeg mener stadig, at det er en ekstremt inkompetent beslutning af dem, der stod bag den,« sagde den 52-årige nordmand.

Den mangeårige FCK-manager har været det helt store samtaleemne de seneste uger i dansk sportspresse efter fyringen i oktober samt et opsigtsvækkende interview med TV3 Sport i slutningen af november.

Ståle Solbakken er ny norsk landstræner. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Ståle Solbakken er ny norsk landstræner. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dengang forklarede Ståle Solbakken, at det var svært for ham se sig selv i et nyt trænerjob så kort tid efter fyringen. Men noget har tilsyneladende ændret sig de seneste par uger.

»Stille og roligt lægger man tingene bag sig, og så er lysten gradvist blevet modnet. Derfor har jeg sagt ja til at blive landstræner,« forklarer Ståle og tilføjer, at med hensyn til spekulationerne om en stor fratrædelsessum i FCK er den del et afsluttet kapitel:

»Det har været ude af verden fra starten. Dér var FCK enormt professionelle.«

Ståle Solbakken har i den sammenhæng dog fortalt, at han nok havde sat sine ben i Parken for sidste gang med den nuværende FCK-ledelse ved roret.

Torsdag blev der dog åbnet en smule op for et gensyn med den gamle hjemmebane.

»Danmark og Norge er jo i forskellige seedningslag, så måske vi ses i Parken,« sagde han med et glimt i øjet.

Hvordan bliver det for dig at starte på et nyt kapitel og komme lidt væk fra alle de her FCK-efterdønninger?

»Det bliver rart at slippe for en del af jer danske journalister,« grinte Ståle Solbakken.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Nordmanden blev torsdag præsenteret som ny landstræner for det norske fodboldlandshold.

Ståle Solbakken tiltræder i sit nye job 7. december, hvor han har skrevet under på en kontrakt indtil sommeren 2024.

FC Københavns kommunikationshef, Jes Mortensen, oplyser til B.T., at klubben ikke har nogen kommentarer til det, Solbakken sagde på dagens pressemøde.