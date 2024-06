Det kan ikke komme bag på nogen, at Ståle Solbakken har et iltert temperament.

Det har vi set mange gange i hans tid i FC København, og lørdag fik vi det at se igen, da den norske landstræner gæstede Brøndby Stadion.

Men denne gang har han en god forklaring på, hvorfor han var rasende i forbindelse med det mål, Erling Haaland og Norge fik annulleret efter 65 minutter.

»Vi fik at vide af fjerdedommeren midt i første halvleg, at VAR ikke virkede. Og så fik vi at vide lidt inde i anden halvleg, at VAR virkede igen,« siger Ståle Solbakken efter landskampen mod Danmark.

Ståle Solbakken og Kasper Hjulmand under lørdagens landskamp. Foto: Fredrik Varfjell/NTB/Ritzau Scanpix

Syv minutter efter kom Haaland dog – selvfølgelig, fristes man til at sige – alligevel på tavlen, da han satte bolden i kassen efter en eminent aflevering fra Martin Ødegaard.

Netop denne aflevering blev landstræneren også spurgt ind til, men han vil alligevel ikke gå så langt at kalde det »noget af det vildeste, han har set på dansk jord,« som norsk TV 2s fodboldekspert Jesper Mathisen gjorde.

»Jeg har været på dansk jord lidt længere tid, end han har, så jeg har set mange vilde ting,« siger Solbakken kækt og indrømmer, at han holder med Danmark ved den kommende EM-slutrunde, hvor Norge som bekendt ikke er med.

»Jeg har trænet halvdelen af holdet, så det er jeg nødt til.«

Kampen mellem Danmark og Norge endte 2-1.