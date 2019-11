Ståle Solbakken er en mand med temperament.

Det ved han også godt selv. Og af og til kan det koge over i en sådan grad, at han må sige undskyld bagefter.

Det var blandt andet tilfældet, da han efter et ophold i udlandet vendte tilbage som træner for FCK. Her tabte hans mandskab en kamp med 0-3 til Randers, og her fik særligt en spiller noget af en opsang. Det fortalte nordmanden i TV3-programmet 'Offside' mandag aften.

»Det var søde, hyggelige Tom Høgli, som havde en offday. Ham kan man egentlig ikke blive sur på,« sagde Ståle Solbakken. Men det blev han altså alligevel.

Tom Høgli har tidligere spillet for FCK. Foto: Liselotte Sabroe

»Der tror jeg, jeg fik sagt til Tom, at 'jeg skammer mig over at være nordmand'. Det var langt over grænsen,« lød det fra nordmanden.

Derudover nævnte FCK-manageren også en episode, hvor han bad Jesper Grønkjær om at stoppe sin karriere, fordi han var så vred på offensivspilleren efter en dårlig kamp. Noget, han tidligere har fortalt om i et interview med Eurosport.

»Følelserne løb fuldstændig af med mig, da jeg så Grønkjær, og så kunne jeg ikke holde det tilbage. Så det var dårligt lederskab. Jeg burde have taget ham ind og forklaret ham det stille og roligt, og det ville sandsynligvis have haft en større effekt, men lige der gik jeg amok.«

»Når den bedste spiller er den dårligste spiller – det har jeg svært ved at håndtere. Jeg syntes ikke, at han var mentalt klar. Det pissede mig så meget af, at jeg ikke formåede at falde til ro på 12-15 timer,« fortalte nordmanden.

En anden gang gik temperamentet ud over Kim Christensen, der på daværende tidspunkt var tredjemålmand.

I forbindelse med en træningsøvelse var reservemålmanden på Solbakkens 'hold', som tabte, og det gjorde nordmanden så vred, at han skældte keeperen ud.

Ståle Solbakken fortalte også mandag aften, at han af og til godt kan fortryde ting, han får sagt.

»Det kan være til medier eller enkelte spillere eller ledere, hvor du er røget op i det røde felt. Men jeg er god til at give en undskyldning. Jeg ved, når jeg går over stregen. Det kan ske, og det sker ikke så ofte, som det måske gjorde engang,« sagde nordmanden i programmet.