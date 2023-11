Den norske landstræner Ståle Solbakken er kendt for ikke at lægge fingrene imellem, når han er uenig i et spørgsmål eller en påstand.

Det kom da også i høj grad til udtryk, da en journalist fra norske VG - ifølge landstræneren - insinuerede på et pressemøde, at Norges altoverskyggende stjerne Erling Haaland ikke spiller for det norske landshold, når der er tale om ubetydelige kampe til trods for, at han lige har optrådt for klubholdet Manchester City.

Spørgsmålet antændte Ståle Solbakken, som i den grad fik journalisten sat på plads.

»Det, du prøver at få frem nu, er, at han ikke er glad for at spille for Norge, og at han meldte afbud af den grund (til testkampene mod Irland og Finland, red.). Det er meget grimt. Jeg synes næsten, at det er kvalmende,« siger den tidligere FCK-træner og fortsætter:

»For er der en, der har stillet op, så er det ham. Han har været der hver eneste gang.«

Herefter remser Ståle Solbakken mange af de kampe op, som Haaland har spillet for Norge, hvor der ikke var det store på spil.

Han forklarer sågar, at han på grund af et par spillede landskampe for Norge var nødt til at udskyde et indgreb som gjorde, at han fik en dårlig opstart i Manchester City.

»Så jeg synes det er frækt, det du har gang i lige nu,« siger Ståle Solbakken og melder ud, at journalisten må spørge Pep Guardiola (Manchester Citys cheftræner, red.), hvis han vil høre mere om, hvad hans synes om, at Haaland spiller kampene for Norge.

Norges landshold har på ny ikke formået at kvalificere sig til en slutrunde og kan nu se frem til to - på papiret - ligegyldige landskampe.

Først møder de Færøerne i en testkamp 16. november og så slutter de landsholdsåret af med et opgør mod Skotland i den sidste gruppekamp i EM-kvalifikationen tre dage senere.