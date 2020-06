Nogle gange er anden gang lykkens gang.

Det er i hvert fald lykkedes FC København-manageren, Ståle Solbakken, at sælge sin lejlighed i København - som for nyligt kom på markedet igen i efter en kort pause - til gengæld tog det kun lidt over en uge, at komme af med kvadratmeterne i anden runde.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Solbakken kan altså nu vinke farvel til beliggenhed midt i hovedstaden ved Kongens Have og begynde at pakke den 157 kvadratmeter store bolig ned, som han købte tilbage i 2013 - samme år han blev træner for F.C. København.

Dengang gav han 5.050.000 kroner for de fem værelser, men nu næsten syv år senere - hvor trænerhatten hos ”løverne” er blevet byttet ud med managerkasketten - er lejligheden blevet solgt for 7,2 millioner kroner.

Fodbold-veteranen har således været villig til at give de nye ejere nøglerene til adressen med et par hundrede tusinde kroners rabat.

I hvert fald var den sidste udbudspris på ejerlejligheden - som til salg hos mæglerbutikken Nybolig Munch & Bjerregaard A/S - 7.495.000 kroner.

Københavns skyhøje lejlighedspriser

Hovedstaden er landets absolut dyreste område at købe bolig i - og især lejlighedspriserne har været på vej mod skyerne de seneste år.

Tilbage i juni 2016 kostede en ejerlejlighed i Københavns Kommune 40.400 kroner pr. kvadratmeter, men her i 2020 - fem år senere - er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på udbudte lejligheder steget til næsten 48.900 kroner – altså mere end 8.000 pr. kvadratmeter.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Dog skulle køberne af Ståle Solbakkens lejlighed ikke af med en kvadratmeterpris fra højeste hylde: Salgsprisen på 7,2 millioner kroner svarer nemlig til, at de har fået hver af de 157 kvadratmeter i hjemmet for knap 45.900 kroner pr. styk.

Ståle Solbakken har udover sin plads i træner- og managerstolen også selv gjort karriere på grønsværren. Han har både spillet i hjemlandet Norge, men også for danske klubber som AaB og FCK.

Se hans lejlighed her.