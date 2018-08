Tremålsskytten mod Stjarnan, Kenan Kodro, fik rosende ord med på vejen fra FCK-træner Ståle Solbakken.

København. For anden gang inden for fire dage så cheftræner Ståle Solbakken torsdag aften en af sine FC København-angribere lave et hattrick.

Efter Dame N'Doyes tre mål mod AaB søndag i Superligaen var det torsdag aften Kenan Kodros tur til at brillere med et hattrick i 5-0-sejren over Stjarnan i Europa League-kvalifikationen.

Ståle Solbakken delte efter kampen roser ud til den bosniske angriber.

- Kenan løber altid meget og er en rigtig holdspiller, nogle gange måske endda lidt for meget, siger træneren til FCK's hjemmeside.

- Men i dag kom han til mange chancer og lavede også tre mål, ud over sit store løbearbejde.

- Han lå også mere alene på top i dag, hvor Fischer (Viktor Fischer, red.) lå lidt bag ham før pausen, og efter pausen ændrede vi formation, hvor han stadig lå på top.

- Men han er en rigtig "fox in the box" og er måske lige nu bedst som eneangriber, ligesom N'Doye i søndags, fordi de to og Fischer er kommet relativt sent ind på holdet, siger Ståle Solbakken.

FCK kom med samlet 7-0 videre til tredje runde af Europa League-kvalifikationen.

Her skal FCK møde bulgarske CSKA Sofia.

Den første kamp spilles torsdag 9. august i Bulgarien, mens der er returkamp i København en uge senere.

/ritzau/