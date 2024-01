Nu reagerer Ståle Solbakken på den chokerende nyhed, der tirsdag ramte den norske fodboldverden.

Landstræneren fortæller, at han har besøgt landsholdsspiller Stefan Strandberg, der tirsdag meldte ud, at han er tvunget til at stoppe karriere som 33-årig.

Strandberg blev ramt af en blodprop i benet og maven efter en rygoperation omkring jul.

»Det var en livstruende situation, og den kamp vandt han. Det er det vigtigste,« siger Solbakken til NRK.

Stefan Strandberg stopper karrieren på grund af en blodprop. Foto: Beate Oma Dahle

»Det er kedeligt, at han ikke kan afslutte karrieren på sine egne vilkår. Han er selvsagt langt nede nu, men han er stærk. Han skal nok komme sig over dette,« fortsætter Ståle Solbakken, der har besøgt Stefan Strandberg.

Her fik træner og spiller en god snak om situationen.

Strandberg har været mere eller mindre fast mand i midterforsvaret for Ståle Solbakkens norske landshold. Han har spillet 36 landskampe for Norge.

Men nu må den tidligere Rosenborg, Krasnodar, Hannover, Salernitana og Vålerenga-spiller trække stikket.

Strandberg er bare glad for, at han er i live.