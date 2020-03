FC København spiller torsdag aften Europa League-kamp mod tyrkiske Istanbul Basaksehir.

Men faktisk burde den slet ikke spilles. Det mener FCK-manager Ståle Solbakken, der i skarpe vendinger langer ud efter Uefa.

»UEFA løber kraftigt fra sit ansvar på alle mulige måder og lukker øjnene for noget, som har en meget, meget stor effekt på langt flere end dig og mig og andre i Europa,« siger han til 6'eren.

»Det havde været så let for dem, hvis de i en tidlig fase havde sagt, at vi spiller kampene senere på grund af det, der sker ude i verden.«

Nordmanden henviser til coronavirussen, der lige nu hærger overalt i verden og som både aflyser og udsætter diverse sportsbegivenheder.

Han er derfor også meget forundret over, at han torsdag aften skal sætte sine spillere op til en af FC Københavns største europæiske kampe i klubbens historie.

En kamp, han kalder 'ligegyldig' i forhold til, hvad der lige nu sker rundt omkring i verden.

Derfor svarer han også kortfattet 'ja', da han direkte bliver spurgt til, hvorvidt FCK overvejede at blive væk fra torsdagens opgør i Istanbul.

Men så let er det ikke, forklarer Ståle Solbakken.

»Man ved ikke, hvilke følger det får. Det er arbejdspladser, der er på spil, og det kan have uanede konsekvenser. Det er levebrød for en stor organisation, og der bliver budgetteret med det hvert år. Det bliver samtidig holdt op imod, at udviklingen i forhold til spredning er gået så hurtigt. Så det er et meget stort dilemma.«

Han erkender dog, at der måske er en smule dobbeltmoral gemt i den udtalelse, eftersom han samtidig roser spanske Getafe for at nægte at rejse til Italien for at møde Inter i Europa League.

