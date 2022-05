Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den norske superstjerne Erling Haaland har netop sat sin underskrift på en guldrandet aftale med Manchester City.

Medier har berettet, at nordmanden ser ind i en aftale, der løber op i 3,3 millioner kroner om ugen, hvilket svarer til en årsløn på omkring 175 millioner kroner.

Den astronomiske løn og købssummen på omkring 650 millioner kroner har nok engang sat debatten i gang om de voldsomme summer, der figurerer i fodbolden.

Men det er ikke noget, der skal ligge Erling Haaland til last.

Foto: Gints Ivuskans Vis mere Foto: Gints Ivuskans

Det mener Ståle Solbakken, der forsvarer stjerneangriberen, som for nylig vakte opsigt, da han gav 33 Rolex Submariner-ure til sine holdkammerater i Dortmund.

»Der er flere spillere i verden, der tjener godt. Man kan have mange meninger om det pengeræs, og at det måske er gået for vidt, men det er ikke noget, Erling skal lægges til last eller stilles op ad væggen for.«

»Han er et af de største navne i verdens største idræt. Så følger der sådanne ting med. Det har det gjort i mange, mange år før Erling også, siger Ståle Solbakken til Dagbladet.

Den tidligere FC København-boss har indkaldt Erling Haaland til det norske landshold, der samles inden længe.

I juni møder Ståle, Erling og resten af det norske landshold Serbien, Slovakiet og Sverige – sidstnævnte to gange – i Nations League-sammenhæng.