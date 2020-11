Den tidligere FCK-manager Ståle Solbakken føler, at han blev svigtet af FCK's ledelse efter sin fyring.

Ståle Solbakken er både ked af og provokeret af den måde, som FCK's ledelse opførte sig på i forbindelse med fyringen af nordmanden.

Det siger han søndag aften i et længere interview på TV3+.

Her siger han flere gange, at FCK-ledelsen har talt usandt i dagene efter fyringen af ham. Blandt andet gav ledelsen ifølge Solbakken udtryk for, at der "nærmest" var enighed om hans afsked.

- Jeg synes, at 12 år og otte måneder i klubben berettigede til, at jeg fik beskeden om min fyring ansigt til ansigt.

- Det blev i pressemeddelelsen fremlagt som om, at vi nærmest var enige om det. Men jeg kunne ikke have været mere uenig, siger Solbakken.

Den 52-årige nordmand mener, at ledelsen har brudt nogle aftaler om at omtale hinanden med respekt i kølvandet på fyringen.

- De pisser på alt, som jeg har gjort for klubben, og de har i tiden efter min afsked talt ikke bare mig ned, men hele organisationen, siger han.

Selve fyringen foregik via et telefonopkald fra Parken-formand Bo Rygaard, siger Solbakken, der ikke ønsker at gå nærmere i detaljer om samtalen. Det må være op til Rygaard at fortælle om samtalens indhold, påpeger han.

Efterspillet på fyringen betyder også, at Solbakken har svært ved at se sig selv på stadion i Parken, mens den nuværende bestyrelse sidder der.

- Jeg har måske været i Parken og se FCK spille for sidste gang. Og det har også lidt at gøre med min stolthed, siger han til TV3+.

Solbakken er tydeligt følelsesmæssigt påvirket under interviewet.

En af årsagerne blev allerede fredag afsløret i en forsmag til søndagens interview på TV3 Sports hjemmeside:

- Det, der gør mig emotionel i det her, det er ikke, at jeg blev fyret. Det er en del af gamet. Det der gør ondt, det er, at jeg mistede et lille livsværk.

Solbakken var manager i FCK fra 2006 til 2011 og igen fra 2013 til 2020.

/ritzau/