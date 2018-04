På trods af nederlaget på 2-3 til FC Midtjylland havde Ståle Solbakken store roser tilovers for sine spillere.

Herning. FC København led mandag aften klubbens første nederlag i syv kampe, da de forsvarende danske mestre tabte 2-3 i Herning til FC Midtjylland.

FCK var ellers foran 2-0 midtvejs i kampen, men med et vildt comeback vendte FC Midtjylland kampen på hovedet på blandt andet to dødbolde.

Til trods for nederlaget var FCK-træner Ståle Solbakken ganske godt tilfreds efter kampen.

- Vi spillede rigtig flot fodbold. Jeg lykønskede ikke spillerne efter kampen, men det var tæt på. Det var en rigtig god kamp både individuelt og kollektivt. Den bedste kamp længe. Vi er virkelig på vej op, siger Ståle Solbakken.

FCK-træneren var især godt tilfreds med den offensive del af det spil, som hans hold leverede.

- Vi var meget opfindsomme og spillede hurtigt. Vi havde en masse chancer og kunne sagtens have scoret flere mål, siger Ståle Solbakken.

Rasmus Falk spillede hele kampen på den centrale midtbane. Udbyttet af det var Ståle Solbakken rigtig godt tilfreds med. Den vævre offensivspiller følte sig da også godt tilpas i maskinrummet.

- Jeg havde det fint derinde. Jeg kunne hjælpe med at sætte Viktor Fischer og Robert Skov op, og det gjorde, at vi kom frem til de chancer, som vi skulle have, siger Rasmus Falk.

Ganske som sin træner mente han, at gæsterne havde godt styr på kampen undervejs. Derfor ærgrede resultatet ham naturligvis ekstra meget.

- I åbent spil holdt vi dem fra chancer, men vi kan ikke bruge det til ret meget, når vi tabte kampen, siger Rasmus Falk.

FC København har efter nederlaget seks point op til FC Nordsjælland på Alka Superligaens tredjeplads. Der resterer otte runder af mesterskabsslutspillet.

/ritzau/