Ståle Solbakken er blevet kontaktet af tyske klubber, som har været interesseret i at få nordmanden som træner.

Det afslører Solbakken, der blev fyret i FCK i oktober, i et interview med den norske afdeling af Viaplay.

»Jeg har – om ikke været i forhandlinger – så har jeg på agentniveau fået nogle henvendelser, om jeg kan være interesseret i et par klubber,« fortæller Ståle Solbakken, som ikke uddyber yderligere i interviewet.

Den norske træner bliver samtidig spurgt, hvornår han forventer at være tilbage på trænerbænken.

Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Foto: WOLFGANG RATTAY

»Det er et godt spørgsmål. Det kunne for så vidt være i morgen, men jeg må være ærlig og sige, at coronaen forstyrrer ligesom billedet af klubberne i forhold til at få det fulde overblik, i forhold til klubbens ve og vel og i forhold til det at se lidt længere frem,« siger Ståle Solbakken, før han understreger, at han også er nødt til at komme sig helt over fyringen i FCK.

»Jeg må være ærlig og sige, at jeg er påvirket af det, som skete i København, og skal på en måde tænke lidt på det og skal være helt klar i hovedet,« siger han.

Ståle Solbakken har tidligere været træner i Tyskland – nærmere bestemt FC Køln.

Her blev Solbakken dog fyret på grund af dårlige resultater efter knap ti måneder i klubben.