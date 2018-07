FCK-træner Ståle Solbakken kunne se Viktor Fischer komme ind og gøre forskellen, da FCK slog Stjarnan 2-0 ude.

Garðabær. FC København sikrede et godt udgangspunkt til at avancere i kvalifikationen til gruppespillet i Europa League.

Torsdag aften vandt FCK på udebane 2-0 over islandske Stjarnan efter scoringer i anden halvleg.

Første halvleg bød dog på for lavt tempo ifølge træner Ståle Solbakken.

- De første 25 minutter af anden halvleg var rigtig gode. Der spillede vi i højt tempo og fik den nødvendige fart i boldene.

- Inden pausen kom vi til mange gode positioner i og omkring feltet, men der var ingen, der havde kraft nok i afslutningerne, siger Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

Efter pausen blev Viktor Fischer sendt på banen, og hurtigt havde han lagt op til 1-0-scoringen, da han fandt Kenan Kodro, som headede bolden i mål.

Kort efter gav Fischer igen islændingene problemer, da landsholdsspilleren satte sin modstander i feltet og scorede til 2-0.

- Du kan ikke trille bolden rundt på det her underlag. Du er nødt til at sparke hårdere, og det gjorde Viktor og Robert (Skov, red.), da de kom ind. De hårde pasninger betød, at vi fik mere fart i spillet, og så kom vi også til chancer, siger Solbakken blandt andet.

FCK tager imod Stjarnan i returkampen 2. august i København.

Avancerer FCK, så venter både en tredje kvalifikationsrunde samt en playoffrunde for at nå med i gruppespillet.

/ritzau/