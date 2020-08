»Hvad?«

Ståle Solbakken måtte få sin pressechef til at forklare, hvad det handlede om, da den norske FCK-manager efter mandagens opgør af B.T. blev spurgt til den danske udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfayes (S) nu slettede tweet.

Og her var svaret kort og kontant:

»Okay...Når han vågner op i morgen, så vil han føle sig som Danmarks største fjols.«

Det var i et tweet mandag eftermiddag, at ministeren gav sin mening til kende om to af FCK's spillere.

'FCK-United? Jeg kunne aldrig drømme om at håbe, de klubber nogensinde vandt en fodboldkamp. Men hvem håber jeg mest taber? Jeg håber på nederlag til Judas Stage og Kamil Paycheck,' skrev han med henvisning til FCK-spillerne Jens Stage og Kamil Wilczek,' skrev han i et tweet, som han efterfølgende har slettet.

Tesfaye er selv erklæret AGF-fan og Liverpool-fan, mens hans søn er Brøndby-fan.

De to omtalte spillere har hver især været klubikoner i henholdsvis AGF og Brøndby, som er to af FCK's konkurrenter i Superligaen.

Inden mandagens opgør mellem FC København og Manchester United reagerede den danske klub så også på tweetet gennem en pressemeddelelse.

»Én ting er, at der kan være en hård tone mellem fans, men at en minister bruger en sådan tone, finder vi helt uforståeligt og uacceptabelt,« lød det fra formand Parken Sport & Entertainment, Bo Rygaard.

»Det er forkert over for spillerne, men det er det i høj grad også over for spillernes familier, der i forvejen har måttet stå model til meget. Derfor forventer vi naturligvis en lige så officiel undskyldning fra ministeren, som hans angreb var det.«

Sidenhen er Mattias Tesfaye også kommet med en undskyldning.

»Undskyld! For mig er fodbold sjov og ballade og drilleri mellem klubberne. Men jeg blev gjort opmærksom på, at mit tweet blev læst i forlængelse af nogle vanvittige trusler mod spillerne. Og så er det ikke sjovt længere. Alt det bedste til Stage og Kamil.«