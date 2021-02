Den tidligere FC København-manager Ståle Solbakken har taget hul på sin nye tilværelse som norsk landstræner - og det har været en udfordrende start.

Solbakken blev ansat som ny landstræner sidst i september - halvanden måned efter, at han på kontroversiel vis var blevet fyret som FCK-manager - og han har endnu sin første landsholdssamling til gode.

Men om en måneds tid møder nordmændene Gibraltar i den første kamp i VM-kvalifikationskampagnen, og det bliver Ståles første møde med de fleste af de norske spillere - for coronapandemien har gjort det umuligt for ham at besøge landsholdsstjernerne rundt omkring i Europa.

Og det er et meget specielt scenarie, erkender den nye norske landstræner.

Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Foto: WOLFGANG RATTAY

»Det bliver det mest specielle, jeg har været med til. At jeg ikke når at møde 80-85 procent af spillerne inden samlingen, gør mine arbejdsforhold meget specielle,« siger han til Dagbladet.

Og nogle af spillerne når han endda ikke rigtigt at få set i træning inden kampen den 24. marts. For flere skal spille kamp søndag og ankommer først til Norge mandag.

»Nogle af spillerne skal muligvis restituere efter kampen søndag. Dermed får de måske en halv træning eller 20-25 minutter med lidt fart på. Det betyder, at du bliver meget fodboldtræner, men så må du overbevise teoretisk. Du må fokusere på nogle få punkter, og så vi blive gode til dem.«

Norge er i VM-kvalificeringsgruppe med Gibraltar, Tyrkiet, Montenegro, Holland og Letland.