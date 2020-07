Efter sølvmedaljerne søndag blev sikret, har FCK-manager Ståle Solbakken givet sin trup en miniferie.

Da FC København søndag sikrede sig andenpladsen og sølvmedaljerne i 3F Superligaen, var det til stor jubel for både Ståle Solbakken og hele FCK-mandskabet.

FCK slipper dermed for at spille playoffkamp om mulig Europa League-deltagelse mod OB på onsdag. Det betyder, at FCK-spillerne nu kan holde en miniferie på fem dage.

- Jeg har givet drengene fri til og med fredag, fordi de alle sammen har brug for at komme lidt væk nu. Så må vi se, om det kan skabe et kunstigt overskud, siger FCK-manager Ståle Solbakken.

Om ti dage venter der nemlig en ny udfordring for københavnerne, når returopgøret mod tyrkiske Istanbul Basaksehir i Europa League skal spilles.

Ståle Solbakkens forberedelser frem mod den kamp starter allerede nu, og derfor er der ikke tid til at holde fri for FCK-manageren.

- Der bliver endnu mere at lave for mig og resten af staben nu med planlægning på kort og langt sigt.

- Først i forhold til Istanbul-kampen og derefter i forhold til sammensætning af truppen, siger Solbakken.

Efter et tætpakket kampprogram i slutningen af sæsonen kommer et par dage fri meget belejligt for FCK's midtbaneslider Jens Stage.

- Det kommer forhåbentlig til at betyde en hel del for os spillere, for benene er virkelig trætte.

- Vi har ikke kunnet stemple ud en eneste dag i de sidste tre uger, så det bliver virkelig dejligt at slå benene op og hvile hovedet i et par dage, konstaterer Stage.

Returopgøret mod Istanbul Basaksehir spilles onsdag den 5. august i Telia Parken.

FCK tabte den første kamp i Istanbul med 0-1.

/ritzau/