Ifølge den norske avis VG har Ståle Solbakkens afsked i FC København skabt uro internt i det norske fodboldforbund, hvor flere kræfter gerne vil have ham som landstræner.

Det skriver avisens fodboldkommentator Knut Espen Svegaarden.



»Solbakken-afskeden i København har skabt uro i systemet, en uro, det norske fodboldforbund er nødt til at forholde sig på en eller anden måde - om de vil det eller ej. For der er mange, der ønsker, at Solbakken kommer. Ikke mindst internt i forbundet. Det ved jeg,« skriver han i sin kommentar.

Det norske landshold er i øjeblikket i stor krise. Den nuværende træner Lars Lagerbäck formåede ikke at få holdet med til EM-slutrunden næste sommer efter nederlag til Serbien - og med Solbakkens farvel i FCK har det åbnet for spekulationer om et skifte på trænerposten.

Solbakken har flere gange før været i spil til landstrænerjobbet. Han var i spil til jobbet i 2017 og var i dialog med forbundet, inden han takkede nek. I stedet fik Lagerbäck jobbet.

Og Solbakken har faktisk også haft jobbet før. Men han nåede aldrig at tiltræde. Planen var, at han skulle starte i jobbet i januar 2012, men inden da købte den tyske klub FC Köln ham fri fra sin kontrakt.

Bestyrelsesformand Bo Rygaard og tidligere FCK-spiller og bestyrelsesmedlem William Kvist var med til at træffe beslutningen om Solbakkens fyring i FCK. Kvist overtager rollen som sportslig leder, mens den tidligere FCK-spiller og nuværende U19-træner Hjalte Bo Nørregaard bliver midlertidig træner. Foto: Olafur Steinar Gestsson Vis mere Bestyrelsesformand Bo Rygaard og tidligere FCK-spiller og bestyrelsesmedlem William Kvist var med til at træffe beslutningen om Solbakkens fyring i FCK. Kvist overtager rollen som sportslig leder, mens den tidligere FCK-spiller og nuværende U19-træner Hjalte Bo Nørregaard bliver midlertidig træner. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Ifølge VGs fodboldkommentator skal det norske fodboldforbund agere lige nu, hvis man vil have Solbakken. Og det er på trods af, at man så må sige farvel til Lagerbäck, der har kontrakt til 2022.

»Vi kan hurtigt komme i en situation, hvor NFF (det norske fodboldforbund, red.) må agere hurtigt, hvis de vil have Solbakken. For han vil få - hvis han ikke allerede har fået det - tilbud fra klubber i Europa,« skriver Svegaarden, der længe har advokeret for Solbakken som landstræner.

»Slet og ret, fordi jeg mener, at Solbakken er den bedste leder - både på og uden for banen. Han har over tid vist sine sider som motivator og holdopbygger. I København har han formået at fornye holdet, når spillerne ville videre. Og han er lykkedes med at skabe et nyt hold hver gang. Ja, han har haft midlerne, men det er i sig selv aldrig nok. Du skal sammensætte holdet på den helt rigtige måde,« lyder det.

Fodboldkommentatoren nævner dog også, at selvom forbundet måske vil være lunke over for endnu en Solbakken-afvisning, så er det ikke dét, der skal holde dem tilbage.



Solbakken skal hentes nu, mener han.