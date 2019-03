Landsholdsangriberen er den mest scorende dansker i Bundesligaen i 15 år efter sit hattrick lørdag.

Den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen er i gang med sin klart bedste sæson i sin professionelle karriere, og lørdag satte han et flot aftryk i den danske Bundesliga-historie.

Med sit hattrick i RB Leipzigs sejr på 5-0 over Hertha Berlin nåede Poulsen op på 15 ligatræffere i denne sæson. Det er det højeste for en dansker i 15 år.

Tilbage i 2003/2004-sæsonen scorede den tidligere Brøndby-angriber Peter Madsen 13 mål for Bochum i Bundesligaen.

Rekorden sidder Ebbe Sand dog fortsat på. I 2000/2001-sæsonen blev Sand delt ligatopscorer med 22 scoringer, og Yussuf Poulsen skal holde en meget stabil målform, hvis den rekord skal komme i fare.

Den 24-årige angriber har syv kampe til at nå de syv mål, der skal til for at tangere Sands rekord. Det er inden for det muliges kunst, men en meget svær opgave.

Til gengæld er han kun fire mål efter Bayern Münchens stjerneangriber Robert Lewandowski i kampen om topscorertitlen i Bundesligaen i denne sæson.

Danskerens succes glæder Leipzig-træner Ralf Rangnick.

- Yussuf blev belønnet for alt det arbejde, han laver. Jeg er meget glad på hans vegne, siger træneren til Kicker.

Selv var landsholdsangriberen også godt tilfreds med lørdagens kamp.

- Det var tre gode kasser. Jeg synes, det var vores bedste præstation i sæsonen, lyder det fra Yussuf Poulsen ifølge klubbens hjemmeside.

Yussuf Poulsen har været i klubben siden 2013 og har været med til at rykke holdet op fra tredjebedste række.

Det er det østtyske mandskabs tredje sæson i Bundesligaen, og i de to foregående har Poulsen scoret henholdsvis fem og fire mål.

Leipzigs næste opgave er pokalkampen mod Augsburg i midtugen, inden holdet i næste weekend gæster Bayer Leverkusen i Bundesligaen.

/ritzau/