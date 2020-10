Først blev han savet midt over. Herefter blev han spyttet på.

Den tidligere FC København-spiller Ludwig Augustinsson måtte stå model til lidt af hvert, da Werder Bremen vandt ude over Schalke i lørdags.

Det var Schalkes ombejlede talent Ozan Kabak, der var bødlen. Og nu får han en gedigen straf.

Fem kampes karantæne og en bøde på cirka 110.000 kroner. Det tyske fodboldforbund mener, at det er en passende straf, skriver svenske Aftonbladet.

Situationen, som kan ses øverst i artiklen, så ret voldsom ud, men udløste slet ikke et gult kort. Kabak samlede dog to advarsler sammen senere i kampen og blev derfor udvist.

Og selv om tv-billederne afslører, at Kabak kigger ned mod Augustinsson, der ruller rundt i græsset efter den hårde tackling, mens han spytter, så har han selv beklaget situationen efterfølgende og meldt ud, at det ikke var hans intention:

»Det var ikke meningen, det var et uheld. Jeg gik ikke efter at ramme ham, og tv-billederne giver et misvisende billede af situationen. Jeg har aldrig gjort det før, og jeg gør det aldrig igen. Det er usportsligt, og jeg kan kun beklage,« skrev han på sin Twitter.

Situationen eskalerede heller ikke, da Ludwig Augustinsson slet ikke bemærkede spytklatten:

»Jeg lagde ikke mærke til det. Det er selvfølgelig ikke fairplay, og det har ikke plads i fodbold,« sagde han efter kampen.

Ludwig Augustinsson har spillet i Werder Bremen siden 2017, hvor han skiftede til fra FC København. Her har han været en af profilerne, selv om han døjede med en knæskade i store dele af den seneste sæson. Han har også fået 29 kampe for det svenske landshold.

Ozan Kabak er 20 år og fra Tyrkiet. Han har allerede fået sit gennembrud i Bundesligaen og rygtes blandt andre til Liverpool.