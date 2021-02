De beskidte tricks er allerede taget i brug før søndagens brag mellem Manchester City og Liverpool.

Således har Jürgen Klopp forsøgt at undskylde Manchester Citys øjeblikkelige succes med at sige, at Pep Guardioalas mandskab er begunstiget af, at have haft 'to uger fri' omkring nytår på grund af corona i truppen.

Men den køber City-manager Pep Guardiola bestemt ikke, og han sender en syrlig stikpille retur til din tyske kollega, som han mener bringer fake news i spil. Faktuelt er det da også, at Citys ufrivillige corona-pause ikke varede to uger, men blot omkring en uge.

»Jeg er overrasket. Jeg troede ikke, Jürgen var den type manager. Så det forventede jeg ikke, at han ville bruge imod os. Måske har han bare misforstået det,« spørger Guardiola på et pressemøde, hvor han med tyk sarkasme kommenterede på Klopps udmelding.

Foto: PHIL NOBLE

»Klopp tager fejl. Vi havde to måneder fri. Nej, tre måneder, nej, fire måneder havde vi fri. Det er derfor, vi er i topform nu. Jürgen skal lige tjekke kalenderen igen. Vi var ramt af covid-19, og havde en uge uden kampe. Derfor spillede vi på Stamford Bridge med kun 14 mand i truppen. Men måske tager jeg fejl? Måske var det to, tre eller fire uger?« lød det fra Guardiola:

»I morgen, når jeg møder Jürgen, vil jeg lige spørge ham om, hvor mange uger, vi havde fri.«

En sejr til City i topmødet i Premier League kan meget vel sparke Liverpools gulddrømme ud i Den Engelske Kanal, hvilket altså kan mærkes i opbygningen til kampen på Anfield.

Manchester City fører Premier League med 47 point på kontoen. Liverpool halter syv point efter, men har spillet en kamp mere end de lyseblå.