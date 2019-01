Topscorer Harry Kane er skadet, men manager Mauricio Pochettino vil ikke hente en erstatning i panik.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino slår fast, at Christian Eriksen og co. må klare sig på bedste vis uden skadede Harry Kane.

- Det er klart, at det påvirker præstationerne, når han er en af Europas bedste angribere, siger Pochettino fredag.

25-årige Harry Kane pådrog sig en ankelskade i den seneste ligakamp mod Manchester United, og landsholdsanføreren er ude indtil begyndelsen af marts.

Pochettino erkender godt nok, at det er et tab, at holdet må spille de næste seks uger til to måneder uden klubbens topscorer, men han mener, at klubben kan klare sig uden Kane.

- Vi er positive. Vi kan håndtere det, og vi har spillere, som kan dække hans position. Det kommer ikke til at påvirke vores indgang til de kommende kampe, siger Pochettino.

Kane har en historik med svage ankler, og i løbet af de seneste sæsoner har han flere gange været ude i længere tid med netop ankelskader.

Tottenham er fortsat med i fire turneringer.

Det gælder den hjemlige liga, de to Cup-turneringer og Champions League, hvor Tottenham i ottendedelsfinalen skal møde tyske Borussia Dortmund.

Den oplagte erstatning er sydkoreanske Son Heung-min, men han deltager i Asian Cup i resten af måneden.

Derudover råder Tottenham over spanske Fernando Llorente, som mest har været indhopper i sæsonen.

Pochettino afviser dog, at klubben vil investere i panik for at dække Kanes fravær i de kommende uger.

- Det ændrer ikke vores planer. Vi vil gerne tilføre spillere, men det her presser os ikke til at handle.

- Markedet er vanskeligt. Finder vi en spiller, der kan tilføre kvalitet, så er vi mere end villige til at handle. I øjeblikket findes den spiller ikke, siger Pochettino.

Ud over kampe i Premier League vil Harry Kane gå glip af returopgøret i semifinalen i Liga Cuppen, hvor Tottenham vandt 1-0 over Chelsea i den første kamp.

Det forventes også, at Kane er ude i de to opgør mod Dortmund i Champions League.

I Premier League ligger Tottenham på tredjepladsen efter Liverpool og Manchester City.

Harry Kane har i sæsonen scoret 20 mål i alle turneringer.

/ritzau/