'Kan jeg tage ind til min kone, der er gået i fødsel med tvillinger?'

Det er ikke umiddelbart noget, men tænker, der skal spørges om lov til, men det gjorde League 2-holdet Newport Countys målmand Joe Day efter sejren i FA Cup'en over Middlesbrough tirsdag.

Newports træner Mike Flynn afslørede efter kampen, at Joe Day havde spurgt om lov til at gå fra kampen lige efter slutfløjt, da hans kone var gået i fødsel med tvillinger samme aften.

»Så snart kampen var slut, tjekkede han (Joe Day, red.) sin telefon og sagde 'Træner, tusind tak, men kan jeg gå nu?'. Og jeg sagde 'Selvfølgelig kan du det, har du brug for et lift?'. Lige da kampen blev fløjtet af, sprintede han af sted. Hvis de bliver født i aften, får de en helt speciel fødselsdag,« fortalte Mike Flynn efter kampen, skriver The Telegraph.

Joe Day måtte løbe fra banen for at nå at komme til konens fødsel, efter at League 2-holdet havde slået Middlesbrough ud af FA Cuppen. Vis mere



Og Joe Day gjorde klogt i at skynde sig af sted efter kampen, for tvillingerne blev født samme aften. Herover kan du se, hvordan det tog sig ud, da Joe Day måtte sprinte fra banen lige efter kampen.

Dermed blev lige netop dén tirsdag en af de helt særlige for Joe Day.

Ikke nok med at holde buret rent i Newports FA Cup-sejr, der dermed skal møde Manchester City i femte runde, så oplevede han en af livets største glæder - at blive far.

Ovenikøbet til et yndigt par tvillinger.

Herunder kan du se et billede af de to tvillingepiger, som Newport County har delt på deres Twitter-profil.