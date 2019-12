Luis Suarez leverede tre assister og scorede selv et mål, da Barcelona vandt sikkert over Alaves.

FC Barcelona gled lørdag alene i spidsen for den spanske liga, da hjemmekampen mod Alaves endte i en ventet sejr, der blev på 4-1.

Dermed fik Barcelona hul på bylden efter det målløse El Clasico mod Real Madrid onsdag aften.

Barcelona har nu 39 point for 18 kampe, mens Real Madrid, der søndag møder Athletic Bilbao på hjemmebane, har 36 point for 17 kampe.

Luis Suarez kom til at spille en hovedrolle med tre assister og et mål efter pausen på et straffespark, som han selv havde fremtvunget.

Efter 13 minutter fandt han i den bageste del af feltet Antoine Griezmann, der behersket sendte bolden ind ved den ene stolpe til 1-0.

I første halvlegs sidste minut spillede Suarez efter lidt Lionel Messi-trylleri bolden videre til Arturo Vidal, der hamrede bolden ind i hjørnet til 2-0.

Alaves kom bedst ud til anden halvleg. Efter ti minutter reducerede Pere Pons med hovedet, og Alaves havde i opfølgningen et par gode chancer for at udligne.

Men kampen vendte tilbage til mere normale tilstande, da Messi midtvejs i halvlegen sendte bolden flot i mål fra 20 meter. Igen blev Suarez noteret for assisten.

Derfor var det ganske fortjent, at Suarez fik lov til at lukke kampen med det sidste mål. Suarez headede bolden ind på en Alaves-arm og scorede derefter på straffesparket til 4-1 med et kvarter tilbage.

