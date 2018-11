FC Midtjylland er tilbage på førstepladsen i Superligaen med en sikker 5-0-sejr hjemme mod Vejle Boldklub.

De forsvarende danske mestre fra FC Midtjylland vandt søndag aften en stensikker hjemmesejr på 5-0 over gæsterne fra Vejle Boldklub.

Midtjyderne dominerede hele kampen, og sejren kunne såmænd være blevet endnu større.

Resultatet betyder, at FC Midtjylland er tilbage på førstepladsen i Superligaen på en bedre målscore end FC København. Imens er Vejle for alvor fanget i bundstriden, hvor vejlenserne sammen med Hobro og Vendsyssel står noteret for 15 point i bunden af rækken.

FCM's australske kantprofil, Awer Mabil, blev den første målscorer, da midtbanespilleren Evander Ferreira fik driblet sig igennem forsvaret, inden han afsluttede.

Brasilianerens skud var dog dårligt, og bolden endte i stedet hos Mabil, der nemt kunne bringe hjemmeholdet på 1-0.

Få minutter senere bragte midtjyderne sig yderligere i front. Backen Marc Dal Hende headede bolden på tværs af feltet, hvor han fandt nigerianske Paul Onuachu, og den tårnhøje angriber skuffede ikke, da han scorede til 2-0.

Mod slutningen af første halvleg fik Vejle sin første mulighed, da den tunesiske angriber Imed Louati tog chancen fra distancen, men Jesper Hansen var på plads i målet.

Fem minutter inde i anden halvleg scorede FC Midtjylland til 3-0, da Evander formåede at sende bolden ind bag keeperen Pavol Bajza, der så meget skidt ud i situationen.

Efter 65 minutter blev Awer Mabil dobbelt målscorer, da det australske talent scorede til 4-0 efter et flot gennemspillet angreb.

Hjemmeholdet var dog ikke færdige endnu. Klubbens anfører, Jakob Poulsen, kom også på tavlen, da han scorede til slutresultatet 5-0 på et langskud.

Dermed er FC Midtjylland fortsat ubesejret hjemme i denne sæson, og de har ikke tabt på MCH Arena i 12 kampe.

