Efter to nederlag i træk kom Chelsea tilbage på sporet med en komfortabel sejr over West Bromwich.

London. Efter to Premier League-blamager og klare nederlag til Bournemouth og Watford er mesterholdet Chelsea tilbage på vindersporet.

Mandag aften blev det hjemme på Stamford Bridge 3-0 over West Bromwich, der er ligaens agterlanterne.

Med sejren er Chelsea tilbage på fjerdepladsen, der giver adgang til næste sæsons Champions League.

Antonio Contes tropper har 53 point for 27 kampe, hvilket er et point flere end Tottenham på femtepladsen og otte flere end nummer seks, Arsenal.

Belgieren Eden Hazard satte sit store præg på mandagens kamp, da han tegnede sig for to scoringer. Victor Moses kom også på scoringslisten for Chelsea.

London-klubben havde danske Andreas Christensen i startopstillingen. Han blev skiftet ud efter 74 minutter, netop som Hazard havde lukket kampen med målet til 3-0.

Belgieren skar ind i feltet fra højre side og hamrede bolden ind ved den nærmeste stolpe med venstrebenet.

Også hans mål til 1-0 var flot. Her brugte han den tidligere Arsenal-angriber Olivier Giroud som bande, inden han behersket fandt netmaskerne efter 25 minutter.

Efter godt et times spil kom Moses så på tavlen, da han efter et gennemspillet angreb satte sidste fod på bolden i helt fri position.

