Et ganske nyt venskab opstod ved en tilfældighed.

Sådan fortæller Nicklas Bendtner og Philine Reopstorff om det venskab, Bendtner for nylig har fået med sangeren Burhan G.

I det seneste afsnit af serien 'Bendtner & Philine', der kan streames på Dplay, forklarer det celebre par, hvordan venskabet opstod på en ferie i Maldiverne.

»Nicklas har jo fået en ny ven på ferien, så han er selvfølgelig nede og træne med ham i stedet for at få en dejlig romantisk morgenmad med sin kæreste,« siger Philine Roepstorff i programmet.

Nicklas Bendtner selv fortæller i programmet, at han har mødt Burhan G flere gange ved forskellige arrangementer uden at have lært ham bedre at kende.

Tilfældigvis endte Burhan G med at tage på ferie i samme område i Maldiverne ligesom Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff, og derfra blomstrede venskabet.

»Så mødes vi egentlig bare nede i fitnesscenteret på Maldiverne, da han også har valgt at tage derned. Så blev vi enige om at træne sammen. Vi havde super god kemi og mange fælles interesser. Gennem det blev vi egentlig bare venner,« siger Bendtner.

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner står fortsat uden klub, og det vides endnu ikke, om han vælger at fortsætte som fodboldspiller.