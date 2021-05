Til sommerens EM i fodbold står mindst ét hold, der ikke skal bekymre sig det store for coronavirus.

Det italienske landshold har nemlig lavet en aftale med de italienske sundhedsmyndigheder om at komme foran i vaccinekøen som den første EM-nation.

Det oplyser det italienske fodboldforbund på deres hjemmeside.

Når stjerner som Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma og Ciro Immobile løber på banen for de azurblå, så er det uden bekymringer for corona.

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

På fodboldforbundets hjemmeside skriver de, at de italienske sundhedsmyndigheder har besluttet at lade spillere og trænere vaccinere forud for slutrunden på grund af EM's internationale betydning.

Derudover meddeler forbundet, at de første italienske fodboldrepræsentanter allerede fik deres første stik i mandags.

Hverken de italienske sundhedsmyndigheder eller det italienske fodboldforbud har oplyst, hvilken type vaccine spillerne har fået.

I Italien vaccinerer man stadig med AstraZenecas og Johnson & Johnsons vacciner, som begge er blevet taget ud af det danske vaccinationsprogram.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Italien og Danmark er dog nogenlunde lige langt med vaccinering af befolkningen, hvor begge lande har givet første stik til omkring 24 procent af befolkningen.

Det italienske landshold åbner deres EM hjemme på Stadio Olimpico i Rom mod Tyrkiet.